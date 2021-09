El secretario privado de Mauricio Macri, Dario Nieto, denunció que el kirchnerismo arma causas “para que la gente piense que todos somos lo mismo”

Darío Nieto , el secretario privado de Mauricio Macri que estuvo involucrado en la investigación judicial por espionaje ilegal, es uno de los dirigentes que se lanzó como precandidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio en la Ciudad. A siete días de las elecciones PASO, el exfuncionario analizó la causa que lo tuvo como protagonista, y apuntó: “Todo es parte de un circo, estas causas armadas son para hacer daño, para que la gente piense que todos somos lo mismo”.

En diálogo con FM Mileanium, Nieto repasó su camino desde un perfil bajo a ocupar un lugar en una lista de precandidatos. “Fui tristemente conocido el último año con allanamientos a mi casa y a la de mi familia”, sostuvo.

“La Justicia de Lomas de Zamora, fiscales y el juez dictaron la falta de mérito, es decir que no hay ninguna prueba que me vincule al caso”, dijo, y remarcó: “La Justica me dio la razón”.

Sobre el presente de la causa por espionaje ilegal, Nieto sostuvo: “Ahora entiendo que [la vicepresidenta] Cristina Kirchner apeló, y también la UIF y un socio de [Amado] Boudou. Todavía la Cámara no resolvió”.

En un análisis retrospectivo del último año, el precandidato destacó como positivo un factor. “Vemos quiénes apelan y el interés que hay detrás. Queda claro quién estuvo detrás de toda esta operación”, lanzó.

Y continuó: “Hasta llegaron a decir que yo era miembro del establishment y que manejaba a [Mauricio] Macri, que yo le daba órdenes. Mi viejo es canillita y mi vieja es psicóloga, el establishment me queda muy, muy lejos. Son esos delirios que construye el kirchnerismo para intentar de involucrar a gente que no le pueden encontrar cosas, entonces tratan de inventar”.

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas del próximo domingo, Nieto destacó “cierta disociación de la política con los argentinos”. “El Presidente nos decía que nos quedemos adentro mientras estaba de joda en Olivos”, dijo, y remarcó: “Tenemos como clase política la necesidad de hacer una autocrítica”.

En un contexto atravesado por la pandemia y un clima de crisis socio-económica, Nieto remarcó la necesidad de un acuerdo. “En la Argentina estamos gobernando en el siglo XXI con herramientas del siglo pasado, tenemos que apostar a una agenda de futuro dejando de lado la grieta”, sostuvo.

