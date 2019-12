El Senado podría sancionar este viernes la triple emergencia

El radicalismo analiza habilitar el debate en la Cámara alta, por lo que el proyecto podría convertirse en ley en apenas 48 horas de trámite

Por pedido de sus gobernadores, el radicalismo analiza habilitar este mismo viernes el Senado el debate de la emergencia económica, social y sanitaria que impulsa el gobierno de Alberto Fernández, por lo que el proyecto podría convertirse en ley en apenas 48 horas de trámite en el Congreso.

La propuesta promete generar polémica y poner en tensión a los socios principales del interbloque de Juntos por el Cambio -que se reunirá esta tarde, a partir de las 18-, ya que varios senadores macristas ya anunciaron que no están dispuestos a ceder facultades al Poder Ejecutivo, por lo que se espera que rechacen aún más hacerlo en apenas un día y sin discusión en comisión.

Según confirmaron tres fuentes parlamentarias, tras reunirse ayer con Fernández los gobernadores radicales Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes) se comprometieron a pedirles a sus legisladores que aceleren la sanción de la triple emergencia, aún cuando el proyecto no había sido enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.

En el macrismo, en tanto, mascullaban bronca y daban por hecho que la UCR permitirá que el Frente de Todos tenga los dos tercios de los presentes que le permitirían habilitar el tratamiento del proyecto en el Senado este viernes, apenas una hora después de que lo apruebe la Cámara baja. "Los gobernadores arreglaron por la suspensión del pacto fiscal y por fondos por fuera de la coparticipación mediante acuerdos bilaterales con la Nación", se quejó un vocero de Pro.

"Es un pedido de los gobernadores, todavía no esta decidido por el bloque", se defendió ante la consulta de este diario un senador de la UCR. No obstante, ese legislador también recordó que el radicalismo prometió no poner palos en la rueda del nuevo gobierno. "También tenemos que reconocer que tenemos responsabilidad en esta situación que vive el país", se atajó.

Mientras tanto, los senadores del Frente de Todos están siendo convocados para sesionar este viernes.