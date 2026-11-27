El Senado votó a favor de prorrogar el estatuto del periodista y el Decreto 13.839/46 -que regula la actividad de los empleados administrativos de empresas periodísticas-, por seis meses más a partir del 1° de enero de 2027. El expediente, que ahora continuará su camino en Diputados, resultó con 68 votos afirmativos, tres negativos y ninguna abstención. De esta forma, la ley 12.908 mantendría su vigencia hasta el 30 de junio del año próximo.

Durante la tarde del miércoles, diversos grupos de trabajadores de prensa se habían pronunciado sobre la prórroga de la normativa en la puerta del Congreso Nacional.

Quienes votaron de forma negativa fueron las legisladoras oficialistas Nadia Márquez, Carmen Álvarez Rivero -presidenta de la Comisión de Trabajo- y Vilma Bedia. En tanto los principales bloques del oficialismo y la oposición votaron en favor.

Trabajadores de la prensa se habían manifestado en las puertas del Congreso durante las últimas horas

El estatuto del periodista es la herramienta legal que regula las condiciones laborales, derechos y deberes de los trabajadores de prensa y, previo a la votación de este jueves, su derogación estaba prevista a partir del 31 diciembre de 2026 por el artículo 197 de la ley 27.802.

Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara alta, había anticipado el resultado de la votación los días previos, luego de que la prórroga del estatuto del periodista fuera destrabada durante la reunión de Labor Parlamentaria. “Se habló en Labor y eso se va a prorrogar por seis meses; estaban todos los bloques de conformidad”, había dicho Abdala al confirmar el consenso alcanzado.

Durante la última semana, los legisladores habían llegado a un entendimiento extensivo entre todas las fuerzas políticas y casi todos los bloques estuvieron de acuerdo con extender la vigencia del estatuto hasta junio de 2027.

Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) había compartido un comunicado oficial en redes sociales. Titulado “Ni un día sin Estatuto del Periodista”, el texto ofició como una declaración de principios de cara al debate de la prórroga que terminó de manera favorable.

El comunicado del SiPreBa

En el posteo en cuestión, desde SiPreBa sostuvieron: “El Estatuto del Periodista protege las condiciones para la calidad informativa y para que cada periodista -desde donde esté- pueda investigar con libertad e independencia. Por eso, el Estatuto del Periodista garantiza el derecho pleno que tienen las personas a la información y al ejercicio de la libertad de expresión”.

A su vez, en el texto sumaron: “Periodistas de medios de todo el país reivindicamos nuestra profesión como una expresión de la democracia, fundamental en su defensa y en la promoción de los derechos ciudadanos. El Estatuto del Periodista protege las condiciones para la calidad informativa y para que cada periodista -desde donde esté- pueda investigar con libertad e independencia. Por eso, el Estatuto del Periodista garantiza el derecho pleno que tienen las personas a la información y al ejercicio de la libertad de expresión”.

En los fundamentos del proyecto aprobado en la Cámara alta -encabezado por el senador peronista Jorge Capitanich-, se argumenta que “la continuidad del estatuto resulta necesaria para preservar derechos laborales específicos vinculados con la actividad periodística”, entre los cuales se resaltan “las condiciones de trabajo, categorías profesionales, estabilidad laboral y la denominada cláusula de conciencia”.