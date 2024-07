Julio Garro dijo que Messi y Tapia deberían pedir perdón por los cánticos racistas contra Francia

Escuchar

Los cánticos racistas y homófobos de la selección argentina contra los jugadores franceses llegaron al Gobierno nacional. Este miércoles, el subsecretario de Deportes de Javier Milei, Julio Garro, pidió que el capitán Leo Messi y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se disculpen por lo que pasó arriba del micro del equipo tras ganar la Copa América.

El tema contra Les Bleus, sobre todo agresivo con el delantero Kylian Mbappé, quedó publicado en una transmisión en vivo de Instagram que realizó Enzo Fernández, principal apuntado en este escándalo.

“Creo que el capitán de la Selección debería salir a pedir las disculpas por ese caso, lo mismo que el presidente de la AFA” , sostuvo Garro, que está bajo la órbita del secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, Daniel Scioli.

Para justificar su postura, el funcionario mileísta que fue intendente de La Plata acotó en Urbana Play: “Creo que corresponde, es algo que nos deja como país mal parados, con tanta gloria. Pero bueno, poder llevar ese plano a algo ejemplificador creo que también es muy bueno en el país y en el mundo”.

Además, comentó que pese a que en la vida social, en los colegios y en los clubes más chicos no hay tolerancia con este tipo de expresiones, todavía falta que ese comportamiento llegue a las ligas mayores. “Pero creo que es una oportunidad ante este yerro”, insistió Garro en cuanto a este pedido de disculpas, ya que entendió también que sería bueno que la sociedad viera que el fútbol “también pide perdón”.

El subsecretario de Deportes, Julio Garro Matias Adhemar

El reclamo se da en medio de la tensión entre la Casa Rosada y la AFA debido a que Tapia y su séquito se rehúsan a aplicar en los torneos las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) promovidas por el Gobierno. Pese a que desde la asociación ya aclararon que los clubes bajo esta modalidad no serán bienvenidos, desde la gestión de Milei avanzan con la reglamentación de este formato que permite el ingreso de capitales privados al fútbol y Garro es uno de los defensores de la iniciativa.

Por otra parte, el subsecretario de Deportes confirmó que Milei estará en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, prevista para el 26 de julio, pese a que tiene el avión oficial en revisión técnica y por lo tanto todavía no está claro en qué va a viajar hasta allí.

Controversia

Tras estos dichos, Garro ocasionó una fuerte controversia -sobre todo en redes sociales- al punto que también se originaron fricciones hacia adentro de La Libertad Avanza (LLA). Uno de los que salió a contradecirlo fue el legislador porteño Ramiro Marra, que se presenta como amigo de Milei.

“El bicampeón de América, campeón del Mundo y mejor futbolista de la historia no tiene que pedirle perdón a nadie . Que sigan llorando por una simple canción de fútbol”, comentó Marra contra el funcionario del gobierno que defiende. Minutos después borró la publicación.

Comunicado

Por su parte, quien ya pidió perdón fue Enzo, que subió un comunicado para hacerse cargo de lo ocurrido una vez que la Argentina se impuso a Colombia en la final de la Copa América, el domingo por la noche en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Quiero disculparme sinceramente por el video publicado en mi Instagram durante las celebraciones con la Argentina. La canción incluye lenguaje muy ofensivo y no hay excusas para esas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar en la euforia de nuestra celebración por la Copa América. El video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias o mi carácter”, dijo el volante argentino en sus redes sociales.

La polémica escaló cuando el jueves se conoció que Francia presentó una queja en la FIFA por el comportamiento de la selección de Scaloni.

Las disculpas de Enzo Fernández tras la difusión del video donde la Selección celebra con un cántico con connotaciones racistas contra los jugadores de la Selección de Francia

LA NACION