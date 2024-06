El tenso cruce entre Manuel Adorni y un periodista durante la conferencia de prensa en Casa Rosada

Escuchar

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni remarcó el apoyo del Gobierno a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio del escándalo por los alimentos acoplados, y negó su desvinculación de la administración mileísta. Al mismo tiempo, y en medio de la ronda de preguntas con los acreditados en Casa Rosada, el funcionario mantuvo un tenso intercambio con el periodista Gustavo Abu Arab, del medio Sitio Andino de la provincia de Mendoza.

El intercambio comenzó cuando el corresponsal le preguntó sobre dos temas relacionados con la energía: en primer lugar, cómo iba a hacer el Gobierno para deducir la compra de US$500 millones en gas a Brasil en el marco de la ola de frío ; y luego sobre cómo piensan avanzar con el régimen de subsidios a zonas frías que fue quitado de la Ley Bases luego de la media sanción en la Cámara de Diputados.

“Está en evaluación y, en tal caso, el mundo no se termina con la Bases. Todo lo que no está incorporado en la versión final se seguirá discutiendo más adelante”, expresó Adorni, antes de volver con la primera pregunta. Tras afirmar que no entendía a qué se refería con el cuestionamiento, aseguró que “no había inconsistencias” entre los puntos que su interlocutor planteaba.

“¿Cómo va a pagar el Gobierno esos US$500?”, reiteró el corresponsal. “¿Usted plantea si van a salir de la tarifa final o del Gobierno? ¿Se refiere a los barcos, o piensa que nos los van a regalar?”, quiso saber Adorni, aún sin entender el objetivo de la pregunta.

Luego de unos incómodos segundos en los que seguían sin entenderse, el vocero explicó que el dinero destinado a pagar los buques de gas natural licuado (GNL) que pidieron a Brasil proviene de las arcas públicas. “Se paga como se pagaron siempre los subsidios. Lo que está presupuestado se pagará con el impuesto publico, no entiendo cuál es el problema”, cuestionó.

“ Las tarifas no van a tener otro impacto que el diseñado por el Ministerio de Economía y está contemplado que en los momentos de alta demanda se importe, así como en los de baja demanda esa ecuación puede invertirse. Lo único fuera de lo común es que el frío es más crudo que el que se tenía estimado”, lamentó.

Ante esto, el periodista le preguntó si no hubiese sido mejor hacer una correcta previsión, y cuestionó si el Gobierno no tenía conocimiento del problema de la demanda de energía por las olas de frio que atraviesa a todo el mundo. “Esa previsión, ¿con qué cree que se iba a pagar? ¿O se piensa que se lo iban a regalar? Esto estaba previsto, lo que no fueron los días en los que ocurrió”, cerró Adorni.

LA NACION