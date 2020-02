El titular de Anses aclaró que no está previsto modificar la edad de jubilación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2020 • 10:27

El director de la Anses, Alejandro Vanoli, aclaró que no está previsto modificar la edad jubilatoria en el régimen general. Lo hizo mediante su cuenta de Twitter, luego de que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, abriera el debate sobre el aumento de la edad jubilatoria.

Ayer, el titular de la cartera de Trabajo había dicho que se trata de "una discusión que en algún momento vamos a tener que dar". Sin embargo hoy, Vanoli tuiteó: "Desde Anses queremos aclarar que no está previsto modificar la edad jubilatoria en el régimen general".

La discusión se da en el marco del proyecto del oficialismo para modificar las jubilaciones del cuerpo diplomático y de los jueces . La iniciativa, según el texto oficial, que ya está en el Congreso, les quita a los jueces que se jubilen en el futuro el beneficio del 82% del salario que cobrarían si estuvieran en actividad.

Los jueces trataron de evitar que este texto llegara al Parlamento, pero fracasaron a pesar de las gestiones ante la Casa Rosada de jueces de la Corte y de legisladores.

Los jueces no rechazan de plano la idea, sino que buscan amortiguar sus consecuencias.Algunos jueces federales consultados por LA NACION, que no están cerca de la jubilación y no militan en la Asociación de Magistrados, se mostraron proclives a aceptar estos cambios en función de una mayor equidad.