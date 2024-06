El único piquetero que recibió alimentos tildó al Gobierno de “nazi” y cuestionó la fundación elegida por Milei para repartir el acopio de leche

Escuchar

El líder piquetero del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, tildó de “nazi” al gobierno de Javier Milei y cuestionó a su gestión por haber firmado un convenio con la Fundación Conin, de manera exclusiva, para la distribución de varias toneladas de leche en polvo. “Fuimos al comando general del Ejército para reclamar que esta comida venga realmente a los comedores y no que se entreguen en clínicas y sanatorios privados. De los seis millones de kilos de alimentos solamente 384 mil se van a repartir para un grupo neonazi como lo es del doctor [Abel] Albino”, apuntó el dirigente social en referencia al fundador de la ONG.

Castells dijo que esa organización “no tiene ni la capacidad de distribuir, ni la estructura, ni beneficiarios, ni voluntarios, para entregar tres millones y medio de litro de leche que se vencen el 7 de julio”.

El dirigente -el único en haber recibido alimentos desde que asumió la gestión mileísta- contó que alrededor del 18 de diciembre, el 12 y el 23 de enero recibió del Gobierno toneladas de productos para distribuir en 1352 comedores a su cargo. “Luego ya no recibimos más nada. Y vimos esta corrupción espantosa”, agregó el referente en diálogo con Futurock.

La gestión de Milei distribuyó alimentos a instituciones, la mayoría de ellas religiosas, mientras que cortó los envíos a casi todas las organizaciones sociales. La cooperativa del movimiento social que conduce Castells fue la única que recibió alimentos y, además, fue individualmente la entidad que más mercadería recibió. Ante la consulta de este diario, el dirigente dijo desconocer por qué su organización se trataba de una excepción. “Tal vez es porque no tenemos ninguna denuncia en nuestra contra. Nunca me comuniqué con ningún funcionario de este Gobierno”, afirmó.

Castells tildó de “nazi” al Gobierno actual. El dirigente dijo que no tiene diálogo con los funcionarios nacionales: “No discutimos. No debatimos nada con los nazis. No hay posibilidad. Si ellos pueden nos van a matar a nosotros; o nosotros los vamos a matar a ellos”.

“Es un error los que creen que estamos ante la presencia de un gobierno menemista o cosa por el estilo. El de [Carlos] Menem era un gobierno liberal, pero no nazi; en este caso, con esta gente, sí. ¿Por qué le entregan la leche a Albino? Porque él tiene la misma concepción. Porque alguien que no quiere que se usen preservativos, que se opone al divorcio, al aborto, a las libertades individuales, le entregaron [la leche en polvo] exclusivamente por cuestiones ideológicas”, se explayó Castells.

