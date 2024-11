El “veranito” de Milei y la negociación de fondos: el Gobierno cree que sorteó la avanzada opositora contra los DNU

El titular de Diputados, Martín Menem, hizo decenas de llamados durante el fin de semana. El vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, se conectó a larga distancia desde Montreal (Canadá) con al menos siete gobernadores de la UCR, del PJ y de Pro. El estratega Santiago Caputo colaboró con algún asunto sensible. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, monitoreó las tratativas en el sprint final.

Las principales espadas políticas del Gobierno trabajaron en los últimos días con el instrumental de la negociación política tradicional para desactivar con éxito la sesión del martes en la Cámara baja que buscaba limitar fuertemente el poder de Javier Milei. Pese a que hay una nueva sesión convocada para el jueves 21, en el Gobierno creen que sortearon la avanzada opositora para sancionar la ley que acota la utilización de los DNU y para derogar (a pedido del kirchnerismo) el decreto 846/24, que flexibiliza las condiciones para canjear deuda.

Cerca del Presidente aseguran que, más allá de los “toma y daca” terrenales, en el escenario finalmente cooperaron “las fuerzas del cielo”. Afirman que la política está leyendo el momento actual y no quiere poner palos en la rueda a una gestión que tiene debilidad legislativa mientras pasa por un muy buen momento en las encuestas. Creen que en la oposición temen que un fracaso del Gobierno en lo institucional repercuta negativamente en las variables económicas.

“La imagen de Milei, combinada con el dato de la inflación a la baja y el contexto mundial con el triunfo de (Donald) Trump fue el coctail que hizo caer la sesión. Ninguno quiso quedar como destituyente. Eso fue lo que definió la cosa”, dijo un colaborador oficial que siguió muy de cerca todas las gestiones.

El “veranito”

La Casa Rosada hoy atraviesa un “veranito” como el que no se había visto en los primeros diez meses. Los funcionarios que se pasean por los pasillos están exultantes con la coyuntura actual, que conjuga el repunte en las encuestas de opinión con la consolidación de la baja de la inflación y una buena sintonía con el gabinete en formación de Trump.

“¡Es increíble! Nos salen todas. Algunas que ni esperábamos”, comentó hoy en Balcarce 50 un alto funcionario, en alusión a la designación de Marco Rubio como secretario de Estado del nuevo gobierno republicano de los Estados Unidos. El futuro jefe de la diplomacia norteamericana ya exhibió buena sintonía con Milei: dijo que el libertario “es un aliado” y que Washington debería apoyarlo.

En las últimas 72 horas, Milei habló públicamente cuatro veces, entre entrevistas y discursos en foros de empresarios tecnológicos, su ámbito preferido. La coronación de este clima fue la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad. “Durante este gobierno la Justicia confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidenta. Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción. Fin”, escribió el jefe de Estado en X.

Y agregó un mensaje críptico, destinado a Mauricio Macri. “Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones”, lanzó. Unos minutos después, el líder de Pro recogió el guante y escribió en la misma red social: “Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro”.

Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e… — Javier Milei (@JMilei) November 13, 2024

Los factores clave

Para desarmar la sesión que buscaba acotar a los DNU y evitar que se alcanzara el quórum, el Gobierno instó a los gobernadores a que hicieran valer su peso en Diputados para continuar las negociaciones en marcha por el Presupuesto.

Un colaborador del Gobierno enumeró: “Hay seis factores que están jugando en las conversaciones: las obras públicas, el clearing de deudas nacionales y provinciales, las empresas públicas con jurisdicción provincial y el armado de las listas”.

“También está la chiquita, que para cada gobernador es diferente. Pero sin dudas lo que más pesa hoy es la opinión pública”, agregaron en el oficialismo.

Nadie en Casa Rosada quiso dar detalles de las concesiones a las provincias y los bloques: mantener los detalles de las negociaciones en secreto también fue parte de lo que se acordó. Según pudo reconstruir LA NACION, en la previa a la sesión hubo contactos con Rogelio Frigerio (EntreRíos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La sesión que iba a tratar la modificación de los DNU se postergó hasta el jueves próximo. Tal como publicó LA NACION, los gobernadores ahora esperan que sus peticiones sean atendidas en el Presupuesto en un dictamen de comisión que se espera a más tardar el próximo martes. Los mandatarios de Juntos por el Cambio piden, entre otros puntos, el financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, una compensación del Pacto Fiscal de 2017 y la coparticipación de los Aportes del Tesoro (ATN) no distribuidos.

Lisandro Catalán, Martín Menem, José Luis Espert, Guillermo Francos y Ezequiel Atauche trazan la estrategia para reunir los avales para aprobar el Presupuesto 2025

“Cerrado no hay nada, pero hay avances”, dijo un colaborador de un gobernador de Pro que suele ser enlace con la Casa Rosada. En la oposición ven con suspicacia a los movimientos del oficialismo: el Gobierno ya dejó saber que no tiene inconveniente en dejar caer la Ley de Presupuesto si no consigue un proyecto que respete la ecuación de déficit cero.

En el Gobierno aseguran que el riesgo por el proyecto de DNU está superado y juegan con los tiempos. Las sesiones ordinarias terminan a fin de mes y el miércoles está convocada una sesión -a pedido de Pro y LLA- para tratar el proyecto de ficha limpia. En el oficialismo dicen que es improbable que se vuelva a sesionar al día siguiente, más aún si hay dictamen para el Presupuesto en un clima de acuerdos.

