El viaje de Javier Milei a Sun Valley: un chárter privado y reuniones secretas con multimillonarios

Hay un halo de secreto en torno a las actividades que Javier Milei realizará en su nuevo viaje a los Estados Unidos. El Presidente voló anoche en un chárter privado al estado de Idaho para participar de un evento exclusivo que reúne a magnates multimillonarios, en su mayoría del rubro tecnológico, conocido como el campamento de verano de Sun Valley.

En la previa al viaje, en la Casa Rosada señalaban que el cónclave empresarial es “súper reservado” y que, por ese motivo, no se podían brindar detalles. Pero luego el vocero Manuel Adorni optó por difundir parte de la información. “Va a tener reuniones con distintos empresarios. Y el sábado a las 12.35 va a disertar durante 25 minutos frente a los empresarios más poderosos del mundo”, dijo el portavoz.

Adorni confirmó que Milei viajó en un vuelo chárter y no en el avión presidencial que utilizó en sus últimos periplos y que fue comprado por el gobierno de Alberto Fernández. Según fuentes al tanto del viaje, el Presidente habría volado en el Gulfstream matrícula LV-KLH, alquilado a la empresa Flyzar. Se trata de la misma compañía que le opera el avión particular a Lionel Messi. Fuentes oficiales, no obstante, no confirmaron la información sobre la aeronave. Según el sitio Flight Aware, que sigue la trayectoria de los vuelos en todo el mundo, el jet aterrizó en Sun Valley a las 12.33, hora de Argentina. Fueron 13 horas y 10 minutos de travesía.

Milei regresará el domingo por la tarde y hará una escala en Guayaquil (Ecuador) antes de realizar el último tramo a Buenos Aires. Aterrizará en el país el lunes a las 7. Es decir que durante el partido de la final de la Selección en la Copa América, el jefe de Estado estará en pleno vuelo.

La puerta de entrada al avión en el que viajó Milei a Estados Unidos, de la empresa Flyzar

El interior del avión en el que voló Milei a Estados Unidos

El jet en el que viajó el Presidente es operado por Flyzar, que cuenta con nueve aviones propios y emplea a 50 personas, entre pilotos, azafatas, personal de mantenimiento y las áreas de operaciones. El logo de la compañía es la silueta de un león, muy similar al símbolo de La Libertad Avanza. Pura casualidad: es muy anterior al salto de Milei a la política. Alberto Fernández había contratado a Flyzar en su gestión. En un viaje a México en 2021 usó el avión de Messi, que es muy similar al que ahora transporta a Milei.

El Gulfstream acaba de ser incorporado a la flota de la empresa. Es una aeronave ejecutiva de largo alcance con capacidad para 14 pasajeros. Es el primer avión de América del Sur equipado con el sistema satelital de comunicación de Starlink, la empresa de Elon Musk. Así los pasajeros tienen total conectividad durante el vuelo.

LA NACION pudo saber que, en la previa, el Gobierno intentó comprar pasajes en vuelos comerciales para distintos colaboradores de Milei, en particular para su realizador audiovisual, Santiago Oría, que está realizando un documental sobre la llegada del líder libertario al poder y sus primeros meses al frente de la Casa Rosada. Sin embargo, luego esa gestión se dio de baja: los participantes del “campamento de verano” no pueden estar acompañados de cámaras ni tomar imágenes, y todo lo que se converse allí debe permanecer bajo estricta confidencialidad.

Tal como contó este medio, junto al mandatario -que fue invitado por los organizadores- viajaron su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el jefe de Asesores Económicos, Demian Reidel. Y allá los esperará el embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein.

El interior del avión en el que viajó Javier Milei

Milei tenía la invitación a este evento desde hace tiempo, pero no confirmó su participación hasta último momento para analizar la coyuntura en la Argentina y estudiar la oportunidad de hacer, otra vez, un viaje de carácter no oficial, el quinto a los Estados Unidos desde que asumió. El Presidente viajó con la expectativa de conseguir oportunidades de negocios para el país.

Según trascendió informalmente, un enlace clave con los organizadores del evento -y con el empresariado del rubro tecnológico en general- habría sido el emprendedor y empresario argentino Martín Varsavsky, quien semanas atrás señaló: “Si no fuera por Milei, Argentina no le llamaría la atención a los grandes CEOs de Silicon Valley”.

La conferencia anual de Sun Valley es organizada por el banco de inversión Allen & Company desde 1980. Allí confluyen los líderes de las empresas más importantes, especialmente las tecnológicas de Silicon Valley. Con un paisaje privilegiado, allí se discute de economía y de geopolítica y habitualmente se cierran negocios de volumen multimillonario.