El video de Victoria Villarruel en una exposición de armas con fusiles, tanques y escudos antibalas

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó hoy de un encuentro de Defensa y Seguridad organizado por una reconocida empresa proveedora de armas, celebrado este sábado en el predio de Campo de Mayo. Luego de la exposición, la titular del Senado compartió imágenes y videos en donde se la puede ver arriba de un tanque, luciendo escudos antibalas y portando distintos fusiles de guerra. Más tarde, Villarruel visitó un local de comida rápida y se tomó una foto con un grupo de jóvenes que trabaja en el lugar.

“Hoy en el Encuentro de Defensa y Seguridad 2024 de Bersa pudimos ver a las empresas del sector que fabrican armas, chalecos antibalas, blindados, armas no letales y además la invaluable presencia del Ejército Argentino, la PFA, Gendarmería, Prefectura y PSA junto a las Fuerzas policiales de otras provincias. Gracias por invitarme!!!”, expresó la vicepresidenta en X tras haber asistido al encuentro.

En otro mensaje, la vicepresidenta calificó a la empresa Bersa como “un ejemplo de Industria nacional competitiva y recursos humanos de excelencia”. Y tras ello, señaló: “Eso somos los argentinos. Creamos en nosotros mismos, el Estado Argentino acompañando al sector privado que crea riqueza y puestos de trabajo para nuestras familias, este es el camino a la prosperidad. Sigamos juntos esta línea” .

La titular del Senado también compartió un video de la jornada a través de TikTok en donde se la puede ver portando distintos tipos de rifles, subida arriba de un tanque y luciendo vestimenta militar. Además, la vicepresidenta fue invitada al escenario junto a los organizadores del evento.

Tras su paso por la exposición, Villarruel se dirigió a una sucursal de una cadena internacional de comida rápida y se sacó una foto con los responsables del local. “Acabo de salir de la Feria de Bersa en Campo de Mayo y desde que soy Vice no comía un combo de McDonald’s, así que me bajé a comprar uno y aproveché para estar con los argentinos por los que vale la pena luchar y aguantar embestidas de todo tipo”, manifestó la vicepresidenta junto a una foto en la que se la puede ver sonriente acompañado por un grupo de jóvenes que trabaja allí.

“Los trabajadores honestos que tiran del carro para que nuestro amado país pueda prosperar en paz. Gracias por su cariño (riquísimo el combo)”, completó Villarruel, a quien parte del oficialismo le endilga manejar una “agenda propia”.

La última señal de distanciamiento entre la Casa Rosada y Villarruel se dio durante su visita a María Estela Martínez de Perón en España, a quien luego le rindió un homenaje en el Senado. En aquella oportunidad, el propio Javier Milei tomó distancia de ese reconocimiento, al declarar públicamente: “Yo no lo hubiera hecho”.

En efecto, al regreso de Villarruel, Milei tomó distancia y se desmarcó de la postura de la titular del Senado. “Yo no lo hubiera hecho, para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, sino todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”, apuntó en una entrevista con TN.

“Creo que ahí hay un error, no solo eso, sino que además me parece que un Gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la cantidad de pobres, no es un modelo a seguir”, sentenció al respecto.

