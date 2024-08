El video del momento cuando Alberto Fernández empujó a un hombre mientras cenaba con Fabiola Yañez

Escuchar

Tras la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez a Alberto Fernández, el historial de agresividad del expresidente comenzó a salir a la luz. Un hecho en particular fue llamativo en las redes sociales en 2018, cuando Fernández era precandidato y uno de los temas que rodeaban a su campaña era la “violencia” que ejercía por internet. Aún así, esa agresividad se trasladó a la realidad el día que Fernández empujó a un hombre que buscaba increparlo en un restaurante.

El altercado ocurrió en 2018 mientras cenaba con Yañez, quien lo denunció este martes. En el video, reproducido desde un celular, se ven imágenes de una cámara de seguridad donde la pareja se encuentra sentada en una mesa de La Cabaña, ubicado en Puerto Madero. Fernández aparece de espaldas a la cámara.

Un hombre lo ve y quiere acercarse a decirle algo, aunque parece vacilar. Luego, seguro, se aproxima a la mesa y le habla a Fernández. El exmandatario le responde, se para y lo “pechea”. El video finaliza cuando el hombre cae al piso .

En ese momento, Alberto Fernández había desmentido la situación al diario Perfil. Según el expresidente, el hombre se había acercado a él con la intención directa de pegarle y lo había insultado. Él le había pedido que lo deje tranquilo. Luego, el hombre habría caído al golpear a Fernández “con su hombro”. “Yo me levanté y me acerqué, y el señor, cuando me aproximo, me da un empujón con el hombro, se tiró al piso y empezó a gritar ‘me pegó, me pegó, me pegó’”, había dicho al medio en ese entonces.

Según el vocero del pasado precandidato del Frente de Todos, Juan Pablo Biondi, el hombre cayó al piso y llamaron a la ambulancia del SAME. “Cuando se recuperó, no quiso hacer la denuncia y la hija, que se acercó hasta el lugar, le pidió disculpas porque estaba borracho. Fue un mal momento y Alberto lo recuerda así”, declaró en 2018.

La denuncia de Fabiola Yañez

Este martes la expareja de Fernández lo denunció por violencia de género ante el juez federal Julián Ercolini. La información habría trascendido antes de su denuncia por unos mensajes que se encontraron en el teléfono de la secretaría de Fernández, María Cantero, investigada en la causa de los seguros. Allí, Yañez le comentaba sobre hechos de violencia física que había sufrido de parte del exmandatario en la Quinta de Olivos.

En la primera audiencia con Ercolini, a fines de junio, Yañez no había querido denunciar al expresidente. Aún así, los hechos desembocaron en la denuncia de este martes, que realizó sola y sin abogado, y en que Ercolini declarara medidas de protección y restricción para la exprimera dama. Yañez vive actualmente en Madrid, donde solía convivir con Fernández y su hijo Francisco, antes que se separaran y él volviera a Buenos Aires.

Tal como dijo LA NACION, ella denunció, además, que Fernández la “acosa a diario” y la somete a “terrorismo psicológico”. La medida del juez federal prohíbe al expresidente salir del país y que se acerque a un radio menor a 500 metros de ella.

