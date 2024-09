El video infantil de 2020 del senador Bartolomé Abdala que se viralizó en redes sociales: “Las Aventuras de Capitán Dulce”

Escuchar

Durante las últimas horas, el nombre de Bartolomé Abdala, senador nacional por La Libertad Avanza (LLA), cobró fuerzas luego de que confesara en un programa de televisión que cuenta con 20 asesores -aproximadamente 13 en San Luis- para preparar una futura candidatura a la gobernación de su provincia natal.

A raíz de sus declaraciones, el legislador quedó en boca del arco político y fue tendencia en las redes sociales, al punto de que se encontró un extraño video infantil en el que participó hace cuatro años. Bajo el título de “Las Aventuras de Capitán Dulce”, la filmación refleja una situación en la que un héroe salva a la tierra tras ser destruida. Por su parte, el senador interpreta a un ciudadano que está preocupado por la devastación.

El video comienza con el capitán caminando por la tierra desolada y afirma: “Por acá tuvo que haber andado la sombra de la maldad. Mirá cómo está todo quemado, mis amiguitos, los animalitos, todos. Qué triste que me pone todo esto”.

En la siguiente escena, Abdala aparece vestido completamente de blanco y con un sombrero de paja, intentando apagar llamas ficticias. Luego, con música triste de fondo, se sienta a descansar encima de un pequeño tronco de árbol. “Mirá cómo está este arbolito, todo quemado. La sombra de la maldad seguro”, sigue lamentándose el Capitán Dulce.

“Amiguitos, vengan que tenemos que apagar el fuego”, grita el capitán llamando a su equipo. En respuesta, un niño dice que él no puede lanzar agua, pero sí manejar el viento.

Luego se encuentran Dulce y Abdala, quien no da su nombre en todo el video. “¿Cómo puede salvar mi tierra, mis plantas, mis aves? Ya me cansé, no puedo apagarlo solo”, le pregunta el campesino al héroe y le pide la promesa de que va a salvarlos. ““Tengo un montón de animalitos, y una cigüeña que con su pico mágico nos llenará de agua”, contesta.

Por último, el senador se acuesta a descansar, tal como encomienda Dulce, y una niña se acerca a hablarle. “Duérmete caballero, que mañana cuando despiertes un ecosistema estará recorriendo a salvo este bello plante”, le susurra.

Qué es Capitán Dulce

Se trata de un canal de Youtube que se fundó el 8 de octubre de 2018 y cuenta hasta el momento con 233 suscriptores. En su foto de perfil aparece Capitán Dulce, mientras que en la portada hay un banner animado, lo que alude a que el sitio está orientado a un público infantil, tal como se ve en los videos.

“El objetivo del canal es que a través de un personaje animado como el Capitán Dulce se transmita el aprendizaje de diferentes valores y educar pedagógicamente a los niños tanto de San Luis, Argentina, como del resto del mundo”, describe en la descripción.

A su vez, el canal cuenta con 21 videos publicados, de los cuales cada uno es un capítulo diferente de las aventuras del protagonista. La última publicación se hizo hace tres años, por lo que ya no es un usuario frecuente en la plataforma.

