Alberto Fernández lanzó un spot de Todos con un video de The Beatles

Las redes sociales le permiten a los equipos de campaña electoral abrir un espacio para mensajes más distendidos, que no cuenten con el peso de un spot oficial de partido.

El candidato presidencial por el Frente de Todos Alberto Fernández , a través su cuenta de Twitter, difundió un video del legendario grupo The Beatles en el que incorpora imágenes con el logo de su partido bajo la frase "Entre todos".

La canción "All together now" es el material elegido por el candidato, que será acompañado por la exmandataria Cristina Kirchner en la fórmula presidencial.

En la pieza audiovisual aparece la palabra "Todos" en letras mayúsculas de color celeste y con un sol amarillo en el medio. La imagen aparece de manera intermitente a lo largo de la reproducción del video original que en su estribillo cita: "Todos juntos ahora".

Ayer, Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron una reunión con dirigentes sindicales entre los que figuraban Hugo y Pablo Moyano, Sergio Palazzo y Roberto Baradel.