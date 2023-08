escuchar

Voto en un viejo colegio de Palermo Pobre pero Digno, cuyo alumnado en la década del 70 tenía muy buenos jugadores y muy duros. Jugábamos al fútbol contra ellos en el viejo descampado de la ex Penitenciaría de Las Heras casi todos los sábados por la mañana. Aquel “país bueno” tenía la misma desigualdad que Dinamarca, pleno empleo, una pobreza del 3% y una indigencia sin drogas. Todavía no nos había caído en la cabeza el Rodrigazo ni se había abierto el largo y doloroso tobogán hacia estas arenas movedizas.

En esta misma escuela llena de fantasmas amigables formo una larguísima fila, y lo primero que escucho es a una madre diciéndole a su hijito: “Ya te dije que todavía no sé a quién voy a votar, si es que voto”. Pienso cuánto voto de última hora puede haber en esta elección caracterizada por la tristeza, la duda y la indiferencia, y sobre todo el silencio frente a los sondeos. No sé, no contesto. O no contesto, precisamente porque no sé. Un voto de última hora se alimenta de noticias y de un sentimiento cívico bajo emoción violenta.

A Larreta le habían intentado crear una Maldonado el jueves, pero la mega operación no habría dado mucho resultado: algunos trucos mentirosos pierden efectividad por desgaste y repetición. Por hartazgo. Pero, claro está, algún problema podría haberle ocasionado al alcalde con fama de eficiente el Waterloo de las maquinitas: tal vez algunos entraron a la escuela siendo palomas y salieron siendo halcones. El plantón y la impaciencia remueven la pajarera. Pero quién sabe. A Massa y a Kicillof –además de los dos nuevos millones de pobres, la superinflación destructiva y los tarifazos de las últimas semanas– los acosaron los siniestros e imperdonables homicidios en ocasión de robo ocurridos en el conurbano bonaerense.

Las únicas indagaciones que giraban el sábado por la mañana señalaban a Milei como único beneficiario de esa bronca popular. Pero nadie acertaba a decir si le robaba a la oposición o a la base misma del kirchnerismo. Todos estos apuntes y devaneos que garabateo mientras espero haciendo cola, tienen hora de vencimiento.

Entre las diez y las doce de la noche se hará por fin la luz y veremos quién es quién, y cómo les afectó el último momento. Un viejo alumno del colegio me reconoce y me saluda. Ya votó. Me pregunta por la infancia: “¿Te acordás lo bien que estábamos cuando creíamos que estábamos mal?”. Era wing izquierdo.