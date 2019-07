Adrián González, el director de Servicios Electorales de Correo Argentino, habló con LA NACION y explicó que el sistema no falló en la prueba realizada

Luego de la polémica en torno a la prueba del nuevo sistema de transmisión de los telegramas de votación, Adrián González, el director de Servicios Electorales de Correo Argentino, habló con LA NACION y explicó que el sistema no falló, que hubo problemas de conectividad para enviar la información y que existe un sistema de contingencia por si ocurriese algún inconveniente similar durante en Internet durante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Lo que se hizo el sábado pasado es una prueba de integración del nuevo software con todo el sistema que ya se aplicó en los 25 procesos electorales que tuvimos este año en el país", dijo González. Luego explicó en qué consiste el cambio propuesto por el Ministerio del Interior: "Antes, los telegramas con los resultados de cada mesa se trasladaban a un punto del Correo y, desde ahí, eran trasmitidos al centro de cómputos que está acá en Barracas. Con el nuevo sistema, la carga de los telegramas se hace en cada una de las más de 10 mil escuelas habilitadas para las PASO".

El abogado detalló que la red del Correo para recibir los telegramas se amplió desde la llegada de Cambiemos al gobierno nacional. "En las elecciones del 2013 había 83 centros de transmisión, en el 2015 fueron 2016, en 2017 llegamos a 414, y este año son 1130 que servirán de respaldo en caso de que no se pueda cargar la información en alguna de las más de 10 mil escuelas".

González se mostró sorprendido ante las críticas opositoras y las denuncias públicas que decían que la prueba se hizo a escondidas. "Nada se hizo a escondidas, de esa prueba participaron más de 15 mil personas: 1130 jefes de centros de transmisión, 2260 personas que trabajan en el área administrativa y 11040 operadores. Además, cuentan con 288 personas en el centro de Mesa de Ayuda y hubo 5286 vehículos dispuestos para la prueba", detalló.

"El 20 de julio se hará otra prueba en la que sí estarán los fiscales de los diferentes partidos políticos y medios de comunicación", dijo el director, quien también respondió a los cuestionamientos realizados por las personas contratadas para la carga y transmisión de datos: "Empezaron a ser capacitados en febrero y, para llegar a esta instancia, debieron aprobar cursos virtuales y presenciales".

Para el funcionario del Correo, la incorporación del software provisto por la empresa venezolana Smarmatic,"agrega transparencia" a la carga de datos provisorios. "En cada escuela estará una persona del Correo cargando los datos y, en ese lugar, estará presente un representante de cada partido que podrá controlar el proceso y ver lo que se escribe y el escaneo de los telegramas", explicó.

Según el encargado de la logística de las próximas elecciones, estas pruebas sirven para conocer cuáles son las escuelas en las que se pueden presentar problemas de conectividad con el software: "Si sabemos que el sistema de transmisión no funciona bien en un determinado establecimiento, la persona responsable del Correo (le llaman 'urnero' en la jerga interna) toma los telegramas y los lleva a uno de los 1130 centros de transmisión dispuestos en todo el país".

"En todas las pruebas internas que fueron previas no hubo problemas con el software", agregó. Y dijo: "El sábado, en la prueba de campo, obtuvimos algunos resultados que no fueron positivos por cuestiones fácticas. Por ejemplo, tuvimos operadores que fueron a la escuela y el programa no terminaba de hacer la actualización porque no tenía buena señal donde estaba la persona con la netbook. Otro problema fue que algunas escuelas no estaban abiertas, eso bajó el número de pruebas que se terminaron haciendo en 3500 lugares".

"En aquellas escuelas que nosotros ya tenemos detectado que no tienen buena conectividad ya tenemos montado todo el sistema para que el envío se haga desde alguno de los centros del Correo", remarcó el director.

González dijo que el nuevo sistema de transmisión estará operativo para las PASO del 11 de agosto y agregó que aún no fueron notificados de que algún partido político haya presentado alguna denuncia judicial para pedir que no se lo aplique.

"Quien deberá responder a eso es la Dirección Nacional Electoral. Nuestro trabajo es organizar la logística del despliegue y repliegue de todo el material de las elecciones, hasta de las viandas para las autoridades de mesa. Las cuestiones políticas, es algo que nos excede", dijo González aunque admitió que no cree que la Justicia haga lugar al pedido y obligue al Poder Ejecutivo a hacer la transmisión de los datos como las elecciones anteriores.

"El escrutinio provisorio no está regulado dentro del Código Electoral, es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo para resolverlo de la mejor manera posible. Yo celebro y acompaño la decisión de estos cambios. Es un desafío importante y grandísimo, pero no es meramente, judicial", analizó el letrado que llegó al directorio del Correo en el 2016.