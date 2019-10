Estanislao Fernández hizo una cobertura de la jornada, fiel a su estilo, y aprovechó para dejar un mensaje recordando al ex presidente Crédito: Twitter

Estanislao Fernández es todo un personaje de las redes. Desde su cuenta @dyhzyx en Twitter, con casi 80 mil seguidores, comparte videos de sus performances y, una vez cada tanto, intimidades de su padre, el candidato a presidente por Frente de Todos Alberto Fernández. Este domingo arrancó temprano y con un chiste: puso la alarma para ir a votar, pero se quedó dormido.

Más tarde, le preguntaron en clave de broma a quién votó y respondió con una boleta falsa del "Frente Britnificante", con la cantante Britney Spears como presidenta. Cerca del mediodía, adoptó un tono serio para recordar a Néstor Kirchner con un par de fotos de él jugando en su despacho. Agregó: "Estés donde estés, gracias por devolvernos la alegría y la dignidad. El pueblo estuvo con vos y vos siempre estuviste para el pueblo".

Más tarde, volvió al humor de siempre bajo el hashtag #DyhzyxInvestiga. Con tono periodístico, compartió números de participación y hasta denunció que su padre no le contestaba el teléfono. Contó que intentó ayudar a Alberto a elegir su atuendo para la noche de hoy pero no tuvo suerte: "Le pregunté qué corbata iba a usar y me cambió de tema".