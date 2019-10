Buscará salir del sexto lugar de agosto y ser un referente opositor

Haber instalado el liberalismo en la agenda. Para José Luis Espert, candidato a presidente por el Frente Despertar, ese fue su objetivo principal en esta campaña electoral, y lo considera cumplido.

El desafío siguiente, después de esta elección, es sostener la presencia de dichas ideas en la agenda pública. En ese sentido, será vital que Espert logre aumentar levemente su caudal electoral, para superar a dos de sus rivales.

"Si tenemos en cuenta que empezamos todo este periplo político este año, hace como mucho diez meses, haber logrado pasar las PASO y haber hecho un buen papel en los debates ya son objetivos más que cumplidos. Estamos muy satisfechos, porque por primera vez en décadas hemos logrado plantar una bandera liberal bien clara. Hicimos un balance muy favorable de lo que hemos logrado", indicó Espert a LA NACION. También recordó las dificultades sufridas antes de las primarias, cuando perdió el sello nacional que lo habilitaba para competir.

La clave será mantener vigentes las propuestas y que el espacio que encabeza crezca, de cara a los próximos comicios de 2021 y 2023. Hoy, el espacio no cuenta con candidatos a gobernador y solo en algunas provincias tiene listas de diputados y senadores. "Vamos a continuar en 2021 y 2023, porque creemos que es el momento de las ideas nuestras, de las ideas liberales, del sentido común", afirmó Espert, quien está acompañado en la fórmula por el periodista Luis Rosales.

Para ello, se enfocará en remarcar que "el kirchnerismo no es ninguna solución a los problemas que dejó Macri", según afirmó a este diario. "Si el domingo gana Alberto Fernández, como pronostican la mayoría de las consultoras, la verdadera oposición al kirchnerismo vamos a ser nosotros, no Cambiemos. Macri no solucionó los problemas que había dejado el kirchnerismo. En lo económico, se parecen bastante", dijo.

Será crucial que logre hacer crecer su caudal electoral. En las primarias ocupó el sexto lugar, con solo 2,19% de los votos. Pero quedó a pocas centésimas de sus contrincantes Gómez Centurión y Del Caño, que obtuvieron 2,64% y 2,86%, respectivamente, superándolo a Espert por poco. Las elecciones de hoy dirán si la estrategia de este segundo tramo de la campaña y el desempeño del candidato en el debate alcanzaron para hacer crecer la cantidad de votos.