Elecciones 2019: Marcelo Tinelli, Marcela Tinayre y más votos de los famosos

Marcelo Tinelli, depositando su voto en la urna, junto a su hijo menor, Lorenzo Crédito: Gerardo Viercovich

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2019 • 12:37

Durante la jornada de las elecciones 2019, las figuras del espectáculo se acercaron a las urnas para emitir su voto. Como es habitual, muchas documentan en las redes sociales su paso por las escuelas que les tocan por padrón y acompañan sus posteos con mensajes de apoyo a las distintas fuerzas políticas con las que simpatizan.

A media mañana, Marcelo Tinelli votó en el Colegio Bayard, en Recoleta, acompañado de su hija Candelaria, que ejerció su derecho como ciudadana en la misma escuela, y de su hijo menor, Lorenzo. El conductor expresó su deseo de que, más allá de los resultados de este domingo, Argentina camine hacia una sociedad más igualitaria. "Estamos atravesando una situación económica muy difícil, con un montón de gente que ha perdido su trabajo, con una inclusión difícil, con un dólar que se está escapando, con una pobreza muy alta. Muchas veces me recuerda a un país similar a lo que vivimos en el 2002, así que ojalá que esto pueda levantarse rápidamente. Sea quien sea el presidente, deseo que pueda haber más igualdad, más inclusión, más mirada para los que menos tienen y que podamos terminar con la pobreza", dijo.

Sobre sus aspiraciones políticas a futuro, Tinelli también habló y comentó que su intención es seguir trabajando por "el otro". Y apuntó: "El ayudar, el servir, es algo que hago. Lo hicimos en San Lorenzo. Hemos integrado a la Villa 1-11-14. Algunos dirigentes querían poner un muro y nosotros abrimos las puertas. Tenemos un montón de planes sociales. Son cosas hermosas que ojalá podamos desarrollar a nivel país ¿Si me veo como presidente? Todo lo que sea colaborar, me encanta. Me cuesta soñar con un cargo. El lugar te lo marca la gente. Jamás pensé que iba a ser conductor. Era un periodista deportivo y terminé conduciendo".

Marcela Tinayre votó en la misma escuela que Tinelli, en Recoleta. Ya recuperada de su operación, Lourdes Sánchez acudió a las urnas en Colegiales, donde también lo hizo su pareja, el productor Chato Prada.

Marcelo Tinelli junto a sus hijos Candelaria y Lorenzo, a su llegada al Colegio Bayard, en Recoleta Crédito: Gerardo Viercovich

Lele Tinelli votó en el mismo colegio que su papá, en Recoleta Crédito: Gerardo Viercovich

El productor Chato Prada votó en Colegiales Crédito: Gerardo Viercovich

Marcela Tinayre votó en Recoleta Crédito: Gerardo Viercovich

El chef Coco Agost Carreño se fotografió junto a la mesa electoral

Recuperada de su operación, Lourdes Sánchez votó en Colegiales

Gustavo Sofovich votó en el colegio Bayard, en el barrio porteño de Recoleta

Juana Viale también dijo presente en las urnas