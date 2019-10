La pareja, que recientemente estuvo envuelta en un escándalo por sus vacaciones en Mallorca, opinó sobre la región después de votar Fuente: Archivo

El dúo Pablo Echarri y Nancy Dupláa es una pareja de actores que siempre estuvo muy cerca del kirchnerismo. Tanto es así que Echarri compartió por la mañana una postal en homenaje a Nestor Kirchner, a nueve años de su muerte, agradeciéndole por enseñarle "que el miedo no es una opción a la hora de defender sus intereses y los de su familia".

Después del mediodía, fue con su esposa a votar y se refirió a una "sensación de alegría" que se sentía en el aire. Nancy agregó: "Esperemos que siga la cordialidad". Además, los actores aprovecharon para hablar de la tensión que se vive en otros países del continente, aunque no dieron nombres, y agregaron una reflexión.

Dieron a entender que en la Argentina no hubo protestas populares a gran escala porque se estaban esperando los resultados de las Elecciones. Remató Echarri: "Hay otros países en la región que no tienen esta posibilidad y por eso se está viendo lo que se ve. Nosotros coincidimos con la fecha de elección que, afortunadamente, ha quitado mucha tensión al momento que estamos viviendo".

La pareja se vio envuelta en un escándalo hace algunos meses por vacacionar en Europa. Sobre esto, el actor había respondido: "Es difícil tener el pensamiento ideológico que tengo y querer ir de vacaciones a Europa. Los que critican eso esconden un odio de clases. Eso me subleva y me hace no abandonar la lucha. Ya no voy a lugares en los que me pueda sentir incómodo, pero voy donde tengo que ir y miro a los ojos".