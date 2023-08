Elecciones 2023 I Martín Lousteau prometió una “reforma integral” en Salud y Jorge Macri encabezó un acto con militantes de Pro

escuchar

Cuando falta casi una semana para las PASO del 13 de agosto, Martín Lousteau y Jorge Macri, rivales en la interna de Juntos por el Cambio por la candidatura a jefe de gobierno, redoblan sus esfuerzos para sumar adhesiones de cara a la contienda del próximo domingo. Los dos recorrieron hoy en la ciudad de Buenos Aires con foco en sus ejes de campaña y con una novedad: los dos salieron a caminar los barrios porteños junto a sus parejas.

A la mañana, Lousteau presentó su propuesta en materia de salud en el Hospital Santojanni y aseguró que en caso de ser elegido realizará una “reforma integral” centrada en “la atención al paciente, infraestructura” y “mejora de condiciones laborales para el personal”. ”En nuestro Gobierno la salud pública va a ser prioridad central y para eso vamos a hacer una reforma integral centrada en tres áreas, atención al paciente y transformación de la asignación de turnos; infraestructura, aparatología e insumos y mejora en las condiciones laborales del personal médico y de la salud”, puntualizó Lousteau durante la presentación de su programa.

El precandidato realizó el acto en el Hospital Santojanni, rodeado de médicos, enfermeros y los diputados Graciela Ocaña y Facundo Manes. “Sin salud no podemos proyectar nada; no hay nada más importante”, resaltó. Asimismo, recordó la campaña que llevó adelante en 2015 contra Larreta y afirmó que en esa oportunidad propuso implementar “la historia clínica digital”.

Martín Lousteau, en campaña junto a su mujer Carla Peterson

”En la campaña 2015 soñamos con la historia clínica digital y, aunque no ganamos esas elecciones, seguimos trabajando junto al equipo de Horacio en la Ciudad para hacerla realidad”, manifestó Lousteau. El precandidato de la UCR propuso crear “un nuevo sistema de turnos online”, que “dará prioridad a los porteños y a los adultos mayores en turnos programados”.

”Además, permitirá que el paciente pueda seleccionar su centro de atención, hospital de cercanía y médico especialista y volver al mismo equipo médico para continuar su tratamiento”, explicó Lousteau. El senador radical indicó que buscará “ampliar y consolidar la atención primaria en los CeSAC y Cemar”, para promover que allí se pueda “resolver las necesidades menos complejas, aumentando la oferta de días y horarios”.

Campaña de Junots por el Cambio, por la candidatura a Jefe de gobierno porteño, Jorge Macri y María Belén Ludueña

Por su parte, Jorge Macri visitó los barrios de Flores y Almagro, acompañado por su esposa, María Belén Ludueña. Dialogó con comerciantes y vecinos, a quienes les comentó sus propuestas para la ciudad. Después del gesto de respaldo de su primo, Mauricio, el ministro de gobierno porteño anhela convertirse en el sucesor de Larreta con una promesa de continuidad de la gestión de Pro. El lunes se mostrará junto a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Larreta y María Eugenia Vidal en Belgrano para exhibir que tiene el apoyo de todas las terminales de Pro. La cúpula del partido se reunirá después de los cortocircuitos por el apoyo de Vidal a la candidatura presidencial de Larreta.

Más tarde, el exjefe comunal de Vicente López asistió a un acto con militantes en Barracas, donde llamó a “seguir consolidando el camino de transformación que viene llevando adelante el Pro en la Ciudad”. “Siempre es lindo estar en contacto con la gente, el cariño que le dan a Mauricio, el reconocimiento, la cantidad de gente que se acerca a agradecer lo que hizo por el país”, aseguró Jorge Macri.

Bullrich, junto a Eduardo "Lalo" Creus y Grindetti en La Matanza

“Ahora a mí me toca tratar de llevar la antorcha y continuar con los cambios que empezó el Pro hace muchos años, cuando él arrancó, cuidar lo que está bien, desafiarnos a hacer más y a mí me apasiona esto, quiero devolverle a esta ciudad todo lo que esta ciudad me dio, mis hijos, mi actual mujer, la posibilidad de haberme educado en esta ciudad, así que tengo ganas de que me den esa chance los porteños”, completó.

Mientras tanto, Larreta y Bullrich también aceleraron la marcha en el momento crucial de la campaña. La exministra de Seguridad visitó San Isidro, donde apuntaló a Ramón Lanús en San Isidro, su pupilo en el bastión de Gustavo Posse, candidato a vice de Diego Santilli. El exfuncionario porteño denunció ante la Justicia electoral maniobras de campaña sucia de Posse, que promueve la candidatura de su hija Macarena.

“Vamos a poner orden en las instituciones. Queremos un pacto institucional de verdad en la Argentina. Todas las provincias y los municipios deben tener solo dos periodos para los gobernadores y los intendentes. Nosotros tenemos valores y queremos respetarlos. Queremos que se terminen los intendentes eternos. La principal virtud republicana es la alternancia en el poder. Y tampoco queremos a una intendenta sea hereditaria. Queremos verdaderamente virtudes republicanas”, enfatizó Bullrich.

Bullrich respaldó a Ramón Lanus, candidato a intendente en San Isidro y rival de Posse

Enseguida, añadió: “No lo tomen como una pelea, tómenlo como un valor. Si nosotros creemos en nuestros valores, tenemos que cumplirlos. Porque si no, tenemos un doble discurso. Decimos una cosa y hacemos otra”.

Luego, la exministra visitó Morón y encabezó una caravana por La Matanza, la capital del PJ, junto a su candidato intendente Eduardo “Lalo” Creus, opositor a Fernando Espinoza, y su postulante a gobernador, Néstor Grindetti.

“A La Matanza le llegó la hora de subirse al tren de la libertad. La esperanza es el motor que nos impulsa a luchar por un cambio real en La Matanza. Estamos comprometidos con una gestión transparente y cercana donde la participación ciudadana sea fundamental en la toma de decisiones que nos afectan a todos”, enfatizó Creus.

Por su parte, Larreta visitó Santa Fe, donde encabezó actividades de campaña junto a Maximiliano Pullaro y su compañera de fórmula, Gisela Scaglia (Pro), los ganadores de la interna del “frente de frentes” opositor. Allí, el jefe porteño sumó el respaldo del candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, quien se impuso en las PASO con el impulso de Carolina Losada y Patricia Bullrich.

“Vamos por un cambio profundo que se mantenga en el tiempo. Por eso, es tan importante conformar una mayoría amplia”, resaltó Larreta.

Desde Santa Fe, el jefe porteño prometió recuperar “el potencial productivo enorme” que tiene la provincia, pero recalcó que “hoy, la mayoría de los recursos se los chupa el gobierno kirchnerista”. “Vamos potenciar la industria de la leche y a darle más fuerza a la metalmecánica y al mundo del agro en esta zona, que es de las más fuertes del mundo”, remarcó.

Larreta y Pullaro, en Santa Fe

LA NACION