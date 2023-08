escuchar

Juan Grabois tardó apenas tres minutos en ingresar, emitir su voto para las elecciones PASO 2023 y salir del cuarto oscuro. En un contexto diferente en la ciudad de Buenos Aires por ser el único distrito donde hay voto electrónico, Grabois votó en la mesa 496, en un colegio de Constitución, la única mesa que tuvo una gran fila y una larga espera durante las primeras horas de la mañana.

Grabois, precandidato presidencial de Unión por la Patria, quien compite en esta instancia contra Sergio Massa, llegó a la Escuela N°4 “Coronel de Marina Tomás Espora”, ubicada en la calle Gallardo 149, del barrio de Constitución, a las 10.15. Con una campera rompevientos azul, un jean y zapatillas debió cruzar el largo pasillo desde la entrada hasta la clase, donde desde temprano los medios esperaban su llegada.

Las urnas estaban colocadas dentro del aula de 6° A, pero para que la prensa pudiera cubrir el voto sacaron las mesas al patio interno. Grabois entró a paso tranquilo y con una sonrisa en la cara.

Juan Grabois llegó a votar a las 10.15 de la mañana Soledad Aznarez

Con un vaso de café en una mano y un paquete de una panadería en la otra, se acercó a la mesa y esperó pacientemente su turno detrás de tres personas. Entre sonrisas tímidas y miradas cómplices con los votantes, el precandidato presidencial estuvo atento a cada palabra y cada saludo que recibía de los vecinos.

El voto de Juan Grabois Soledad Aznarez

El saludo con las autoridades de mesa fue afectuoso, al igual que los otros saludos que repartió en la espera a emitir su voto. Fueron tres hombres y dos mujeres, quienes le pidieron al candidato una foto para recordar esta jornada importante en el contexto del aniversario de los 40 años de democracia.

Luego de entregar los dos paquetes con facturas, Grabois se dirigió al cuarto oscuro para votar y advirtió que iba a tardar. Sin embargo, no fueron más de tres minutos los que permaneció allí adentro.

“Yo tengo 40 años; 40 años de democracia. Por ahí los que no conocimos la dictadura no sabemos valorar tanto a la democracia. Hoy me toca a mí venir a votar y ser candidato y deseo que cuidemos la democracia, que no sea una democracia meramente formal, sino una democracia real con plenos derechos. Que este proceso electoral nos sirva para una Argentina más humana, con menos crueldad, con menos sangre, con menos dolor”, dijo, una vez que emitió su sufragio.

Juan Grabois llamó a cuidar la democracia Soledad Aznarez

“Para mí es un día particularmente triste por lo que pasó con la hija de un compañero nuestro, por la actitud buitre que vi en estas últimas 24 horas. Cuando finalice la veda les voy a contar, pero fue terrible, cosas que nunca vi. Al mismo tiempo de la tristeza hay que construir esperanza: con la democracia y siendo buena gente podemos construir un país en donde volvamos a querernos entre nosotros, ser solidarios y tener la posibilidad de ser felices”.

“Hicimos lo que pudimos con las escasas herramientas que tuvimos a nuestro alcance, creo que hicimos un buen trabajo poniendo temas en la agenda. Ahora es momento de hacer silencio y escuchar a nuestro pueblo”, reflexionó.

Juan Grabois y su compañera de fórmula, Paula Abal Medina, continuarán la jornada electoral en su propio búnker, el histórico Teatro Verdi, en el barrio porteño de La Boca, donde esperarán los resultados de las PASO.

El lugar elegido tiene un significado especial para el precandidato ya que en ese lugar el Movimiento de Trabajadores Excluidos realizó sus primeras elecciones y también un acto por el 1° de Mayo que fue fundante en el vínculo con Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. Allí, además, fue el lanzamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.

Quién es Juan Grabois

Juan Grabois es un dirigente social, abogado y docente universitario argentino. En 2002 fundó el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una organización local que nuclea a trabajadores de la economía popular. También es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y del sindicato piquetero Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

En 2015 ocupó el puesto de asesor del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, designado por el papa Francisco. Tiempo después, sumó un nuevo rol dentro del Vaticano al integrar el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. En octubre de 2018, junto a otros jóvenes militantes, participó de la fundación del Frente Patria Grande.

Hoy es precandidato a presidente en Unión por la Patria y compite contra Sergio Massa, quien ya emitió su voto a primeras horas de la mañana en Tigre.

Temas Juan Grabois