Elecciones en Venezuela | Cristina Kirchner se mantiene en silencio y hubo pocos mensaje de apoyo a Nicolás Maduro

La proclamación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por un nuevo mandato instaló otra vez en la Argentina la antinomia kirchnerismo-antikirchnerismo, que dividió la escena política durante dos décadas. Mientras que Javier Milei y Mauricio Macri denuncian que hubo fraude y presionan para que la región desconozca al gobierno venezolano, Cristina Kirchner se mantiene en un sugestivo silencio. También Axel Kicillof y otros referentes del kirchnerismo que comulgaron con el régimen chavista.

El kirchnerismo estuvo de alguna manera representado en Caracas por Ariel Basteiro, un experto en denunciar golpes contra regímenes autoritarios. Ya lo hizo siendo embajador en Bolivia. “Se llevó adelante todo el proceso electoral con normalidad. No se conocieron incidentes más allá de que el propio gobierno advirtió que la oposición iba a expresar su rechazo. Se votó como nunca antes se hizo en Venezuela. El voto es voluntario, no es obligatorio. Hubo muchísima participación [se calcula el 70%, según el Consejo Electoral, controlado por el chavismo]”, dijo ayer Basteiro en Radio Con Vos. Hoy, en diálogo con LA NACION desde Caracas, reforzó esa postura: “A partir de mi experiencia y de lo que vi, todo funcionó perfectamente. Había fiscales y del oficialismo y la oposición. No se vio nada raro y llamativo”. El exdiputado nacional participó como veedor de los comicios, invitado por el oficialismo venezolano.

Por la red social X, celebró el triunfo de Maduro y apuntó contra Milei. “El vocero Adornis [SIC] el viernes dijo que habia que respetar el resultado de las elecciones en Venezuela... Me sentare a escucharlo a ver que dice ahora, el pueblo Venezolano le puso terrible tapa a el y a Milei”, desafió Basteiro. Hoy, el vocero presidencial de Milei, desconoció el triunfo de Maduro. “El Gobierno Nacional condena el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro”, dijo Adorni.

El vocero Adornis el viernes dijo que habia que respetar el resultado de las elecciones en Venezuela... Me sentare a escucharlo a ver que dice ahora, el pueblo Venezolano le puso terrible tapa a el y a Milei — Ariel Basteiro🇦🇷 (@Arielbasteiro) July 29, 2024

Se esperaba que los sindicalistas Hugo Yasky, Roberto Baradel y Daniel Catalano también formen parte del contigente de invitados argentinos por parte de Maduro, pero los dirigentes finalmente no viajaron. “Ninungo viajó”, dijo Yasky a LA NACION. El jefe de la CTA se quedó en Buenos Aires para participar de un congreso internacional de educación. Sin embargo, hubo dirigentes de segunda línea de las dos vertientes ceteístas y también el sociólogo Atilio Borón.

También se mostró como aliado de Maduro el exdirigente piquetero Luis D´Elia, que apuntó contra los Estados Unidos. Se pronunció en la misma línea Fernado Espeche, del grupo Quebracho.

En la última elección de EEUU @realTrumpNewsX Denuncio fraude y llamó a tomar el Capitolio

Los gringos no tienen autoridad moral ni política para hablar de la elección venezolana — Luis D'Elia (@Luis_Delia) July 29, 2024

