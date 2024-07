Elecciones en Venezuela: durante su proclamación, Nicolás Maduro cantó junto a argentinos que se proclamaron “soldados de Perón”

Escuchar

Tras una jornada electoral con acusaciones de fraude de parte de la oposición y el rechazo de la política internacional, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó este lunes a Nicolás Maduro como presidente por un tercer mandato. Fue en su acto de proclamación que el mandatario recibió el apoyo de “los soldados de Perón”, un grupo de argentinos con banderas nacionales, que lo celebraron con una canción. “Yo soy peronista y evista. Más temprano que tarde veo a Argentina libre de nazi-fascismo” , les respondió Maduro.

Las declaraciones surgen luego de semanas de críticas entre el mandatario y Javier Milei, con la suma de integrantes de ambos gobiernos. El más reciente fue ayer por la noche, cuando el Presidente argentino escribió “¡Dictador Maduro, afuera!” en X, aseguró que fue un fraude y alegó una “victoria aplastante de la oposición”. Milei desató la furiosa respuesta del canciller venezolano, Yvan Gil, que lo tildó de “nazi nauseabundo”.

Antes de las declaraciones del Presidente, Maduro ya había tildado a Milei como parte del “club de fascistas de América Latina” en su discurso de victoria por la madrugada. “Milei, no me aguantas un round. Bicho cobarde, traidor a la patria, fascista. Ya este pueblo dijo ‘no al capitalismo salvaje’. No a Milei, ¡no al nazi-fascista de Milei!”, lanzó frente al palacio presidencial de Miraflores.

Este lunes al mediodía, durante el acto de proclamación y adjudicación del presidente constitucional, se vio a un grupo de argentinos ondear la bandera nacional y cantarle a Maduro durante su discurso: atención, atención, atención, atención, Maduro te saludan los soldados de Perón . La respuesta del mandatario fue inmediata: “Yo soy peronista y evista. Mi gran Perón y Eva. Con Perón voy y Evita voy. Ellos también están con nosotros”.

La reacción fue inmediata a través del canto intensificado por parte de los argentinos. Maduro les devolvió la canción: atención, Maduro saluda a los soldados de Perón. “Yo amo a Argentina y la veo libre. Más temprano que tarde veo la veo libre de nazi-fascismo. No sé por qué, pero la veo”, agregó.

En uno de sus últimos actos de campaña hace una semana, el presidente venezolano por tercera vez consecutiva había tildado a Milei de “malparido nazi fascista”. “Es un malparido que le está pasando la motosierra a los trabajadores, a las trabajadoras, (...). Entonces él se puso bravo, (...) pero la verdad es la verdad”, afirmó en el estado de Nueva Esparta.

Argentina desconoció los resultados electorales

La Cancillería argentina rechazó y desconoció el resultado anunciado por el CNE y condenó el accionar de Maduro por despreciar “una vez más la voluntad del pueblo venezolano de vivir en una Venezuela libre, próspera y democrática”. También reclamó que se permita el acceso de la oposición a las actas de escrutinio, las cuales no fueron presentadas por el gobierno al proclamarse victorioso, e instó a las autoridades venezolanas a respetar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“La proscripción y persecución de opositores políticos, la sistemática violación de los derechos humanos, el rechazo de la presencia de veedores y prensa extranjeros, así como las mismas trabas impuestas al registro en el exterior de sus conciudadanos para impedirles votar, eran claros indicios de que estas elecciones no serían democráticas ni transparentes ”, escribieron en un comunicado.

Policía y la Guardia Nacional Bolivariana National afuera del Consejo Nacional Electoral (CNE) un día después de la elección presidencial en Caracas, Venezuela. (AP Photo/Fernando Vergara) Fernando Vergara - AP

El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su preocupación junto a los gobiernos de Paraguay, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay el domingo por la noche, donde además advirtieron que solicitarán una reunión urgente con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El gobierno de Milei ha denunciado la “dictadura de Venezuela” desde los inicios de su administración. Recientemente también Argentina reingresó a la remisión de la Corte Penal Internacional donde se investiga al régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos.

Este lunes por la tarde Milei publicó un video en su Tik Tok dedicado al pueblo venezolano, manifestando otra vez su oposición a los resultados: “El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni mas ni menos que una victoria pírrica. Puede que que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y, tarde o temprano, se va a terminar el socialismo , ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambreador”.

