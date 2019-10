El mensaje de la directora en la red social Facebook Crédito: Facebook

CÓRDOBA.- "Nunca más me vengan a pedir algo para los pobres del Chaco. Para Cáritas Argentina no estaré más. Que le pidan al nuevo Gobierno. Sigan esclavizados. Nunca más mi ayuda", escribió en sus redes sociales Graciela Nieto, directora de la escuela Paso de los Andes de Huinca Renancó (a 400 kilómetros de la capital de Córdoba). El comentario generó polémica y la mujer pidió disculpas y eliminó el posteo, después de que el Partido Justicialista de la localidad repudiara sus expresiones.

El comentario fue escrito en su muro de Facebook después de que Alberto Fernández ganara las elecciones el domingo pasado. Inmediatamente generó una serie de respuestas y el PJ de ese circuito emitió un comunicado pidiendo que se "retractara" de sus declaraciones y tuviera "la grandeza" de pedir disculpas.

Fundamentó el pedido "para dejar bien en claro que la dignidad de los seres humanos está más allá de su condición socio económica actual y por el agravante de que la profesora ejerce una importante función en la educación pública por lo que sus expresiones antidemocráticas conllevan un doble significado, por su doble condición de ciudadana y directora de una escuela pública".

"Lamento haber compartido mensajes que pudieron herir a personas que posiblemente se encuentren en situaciones que no puedan manejar o cambiar. Lejos estoy de querer dañar a mis semejantes. Pido disculpas a quienes se sintieron afectados", escribió Nieto después que le salieran al cruce desde distintos sectores. Y pidió licencia por enfermedad en la escuela.

El PJ agregó que esperaba que la conducta de Nieto fuera "sincera" y haya aprendido "a no discriminar, no estigmatizar, no injuriar, no prejuzgar a quienes son vulnerables desde lo económico".

En las elecciones presidenciales en Córdoba, Mauricio Macri le sacó 32 puntos de ventaja a Alberto Fernández y en el departamento General Roca -donde está Huinca Renancó, zona agroganadera- los porcentajes fueron 55,4% para Juntos por el Cambio y 36,4% para el Frente de Todos.