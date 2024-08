Elisa Carrió analizó la crisis en Venezuela, el escenario regional y lanzó una advertencia sobre la Argentina

Escuchar

La referente de la Coalición Cívica ARI (CC ARI) Elisa Carrió analizó la situación política y social en Venezuela y de la región tras la victoria de Nicolás Maduro, de acuerdo a los datos provistos por la Cámara Nacional Electoral (CNE), en los comicios presidenciales. Para la exdiputada, los venezolanos son víctimas de un “narcoestado” manejado por el Ejército, dijo que el país sudamericano podría encontrarse en una “fase terminal” y estableció un paralelismo con la Argentina.

En Comunidad de Negocios (LN+), ciclo conducido por José Del Rio, Carrió calificó al régimen de Maduro como una “tiranía” donde confluyen el poderío de las Fuerzas Armadas y del narcotráfico. “Es un narcoestado. Diosdado Cabello [vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido] es el centro de este narcoestado. Es el verdadero poder en Venezuela junto a las fuerzas armadas, que se convirtieron en narcos. En términos políticos, el régimen es una tiranía”, sostuvo.

Más adelante, lamentó que la Argentina haya perdido la oportunidad para tomar posición sobre Venezuela durante el gobierno de Mauricio Macri, actual líder del Pro. Explicó además de qué dependería que el gobierno de Maduro entrase en una “fase terminal”. “Si Maduro estuviera solo, si las FFA no tuvieran armamento y formación de Rusia… Rusia les dio todas las armas…”, sostuvo, dando a entender que el aislamiento del presidente venezolano significaría su fin político.

“Estamos en una guerra civil, donde dos tercios de todo el pueblo, quieren construir una Venezuela democrática y republicana. Todos hablan de que el problema es la democracia. No, el problema es la república. No es solo democracia versus dictadura. Cualquiera te aparenta una democracia como Putin, que te puede ganar con el 80%. El problema es cuando no hay república, que es el riesgo que estamos corriendo en la Argentina . Si Maduro hubiera querido ganar la elección pero el Tribunal Electoral y la Corte Suprema fuesen independientes, esto no ocurriría. Lo que garantiza la libertad es la república y la división de poderes”, sumó.

Y completó con una mirada a nivel global: “Si vemos en el mundo, nos vamos a dar cuenta de que esta es la verdadera guerra mundial. Fíjense que China y Rusia reconocen a Maduro. Brasil, Colombia y México, que están cerca de Rusia… Dos imperios mundiales… Rusia reconoce. India no habla. África no habla. Y América Latina está partida. Y el otro imperio es Brasil. Tiene una enorme responsabilidad. Lula es un hombre de democracia pero tiene un desafío”.

El inicio del “estado autoritario” de Milei y el rol “inconstitucional” de Santiago Caputo

En otro tramo de la entrevista, Carrió ofreció su opinión en relación a otros tópicos de la coyuntura local. Entre ellos, la causa por tráfico de influencias que pesa sobre Alberto Fernández y el descubrimiento de mensajes de supuesto maltrato físico del expresidente a Fabiola Yáñez. “Lo de Seguros es Alberto Fernández, siempre lo fue. Lo otro es un delito de instancia privada. Todo el mundo sabe que había un contrato ahí. El gobierno que empoderaba a las mujeres las golpeaba”, opinó.

También se expresó nuevamente sobre el nombramiento de Ariel Lijo para la Corte Suprema y lo consideró que la irrupción del juez federal en el Tribunal Supremo es el inicio del “estado autoritario” de Javier Milei: “La designación de Lijo es un golpe institucional que lo va a pagar muy caro la Argentina. Los 100 mil millones que están derivando [a la nueva SIDE] son para corrupción, para ciberseguridad y para perseguir opositores. Estamos en el inicio del estado autoritario de Milei”.

Santiago Caputo y Javier Milei en la Casa Blanca

Para la referente de la CC ARI, una pieza fundamental de ese Estado es Santiago Caputo: “Milei tiene a alguien en su equipo que no es un funcionario. Este chico, que es sobrino de Nicolás Caputo, es un funcionario de hecho. Está en abierta violación a la Constitución. Quién decide en una república y en un Estado de derecho tiene que tener firma y responsabilidad. Ocupa el mismo lugar que Nicky Caputo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con Macri”.

“Es la vía autoritaria. Les advierto a los argentinos”, alertó la exlegisladora al respecto. Y terminó con un dardo dirigido hacia el Pro y la Unión Cívica Radical: “Macri de lo único que no habla es de la SIDE. Y que [Cristian] Ritondo [presidente del bloque Pro en Diputados] no diga que están acá por la decencia. Ellos tuvieron acuerdos con [Sergio] Massa y son socios de Lorenzetti -quien impulsó la candidatura de Lijo-, en especial radicales como [Ernesto] Sanz, fundador de Cambiemos”.

