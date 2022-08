Elisa Carrió: “Como pueblo hay que decidir cómo y de qué manera hay que resistir”

CÓRDOBA.- Elisa Carrió, Juan José Sebreli y Marcelo Gioffré, ambos autores de Desobediencia civil y libertad responsable, coincidieron en marcar que las declaraciones políticas desde el oficialismo nacional después de que el fiscal Diego Luciani pidiera las condenas a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios en la causa Vialidad Nacional, implican un riesgo para la democracia. Para la líder de la Coalición Cívica (CC), “hay que decidir cómo y de qué manera hay que resistir”.

Los tres participaron de una charla organizada por el instituto Hannah Arendt de Córdoba. Aclararon que la cita estaba prevista desde hacía un mes. “Pero a veces el azar rige la historia”, apuntó Carrió.

“ Lo que ha sucedido es el fin, espero que provisorio, de la democracia . Cuando el Poder Ejecutivo rechaza al Poder Judicial es el fin de la democracia. No hay gobierno, hay anarquía. El tercer poder, el Legislativo, no toma distancia. Es gravísimo. Hay que tomar medidas ya mismo”, apeló Sebreli.

Fue la líder de la CC, quien planteó que, como en las “viejas tragedias griegas”, el pueblo está en una encrucijada. “Como pueblo hay que decidir cómo y de qué manera hay que resistir. De una manera no violenta, pero firme”.

Elisa Carrió, Juan José Sebreli y Marcelo Gioffré compartieron una charla.

Para Carrió, el problema de la Argentina es que “la historia se repite pero no se aprende”. “¿Por qué un pueblo, el nuestro, a pesar de que el pasado aparece como idéntico frente a la pretensión fascista, a la pretensión hegemónica, de la democracia totalitaria, repetimos la historia? Estamos repitiendo la peor historia”.

A su criterio, la pregunta principal no es al Poder Ejecutivo, “porque está disuelto”, sino al pueblo. “Hay Presidente pero no hay autoridad; hay vicepresidenta, pero no hay autoridad. Pese a ellos, tenemos que sostener el orden democrático, la justicia independiente, el humanismo. El pueblo lo puede hacer; es el derecho a la resistencia pacífica, no violenta, frente al poder opresor que humilla la democracia”.

“La Constitución nos otorga a todo el pueblo argentino el derecho a mantener el orden que nosotros mismos instauramos -agregó-. Ese es el orden democrático hoy alterado por elementos de trasvasamiento mafiosos y fascistas”.

“Depurarse de elementos masssistas”

Carrió indicó que el actual es el “momento oportuno” para Juntos por el Cambio, pero insistió en que para fortificarse la alianza debe “depurarse de los elementos massistas”. Describió que para ser una fuerza “alternativa” debe estar dominada por el “principio de la decencia y un mínimo contrato moral no signifique una nueva frustración”. Reiteró que la “unidad falsa puede ser un nuevo fracaso”.

A lo largo de la charla apuntó que, en el marco de las conductas de Cristina Kirchner “por fuera de los lineamientos constitucionales”, debe haber un compromiso de “poner orden para garantizar que termine el ciclo constitucional, que haya elecciones, que haya PASO, que haya ficha limpia, que haya transparencia con lista única”.

En esa línea, sostuvo: “Necesitaríamos de manifestaciones pacíficas que hagan ver a los senadores del PJ que si quieren elecciones deben garantizar la transparencia. Este es el mecanismo aun cuando haya marchas a favor de la impunidad y del entorpecimiento de la Justicia”.