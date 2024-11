Elisa Carrió cuestionó a la Justicia por “llegar tarde” con la condena de Cristina Kirchner

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, cuestionó este miércoles a la Justicia por “llegar tarde” con la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en segunda instancia a seis años de prisión por la causa Vialidad. “La contracara de la corrupción es la pobreza”, sostuvo la exdiputada, que había denunciado al exmandatario Néstor Kirchner por asociación ilícita en 2008.

“Yo sabía que iba a ser condenada, pero pensé que el condenado iba a ser Néstor porque hace 20 años nosotros hicimos el primer informe de obra publica en el que hablábamos de vialidad”, indicó Carrió en diálogo con LN+.

Tras ello, apuntó contra la Justicia por la demora de más de una década en emitir una sentencia contra la exmandataria y Lázaro Báez, el empresario dueño de Austral Construcciones. “Luego se paró la causa; el juez Julián Ercolini no quiso actuar, nunca pidió los expedientes, si hubiese allanado, estaban las pruebas. Por eso tardó tanto tiempo, se derivaron varias causas”, consideró la socia fundadora de Cambiemos.

“En todos cargos se viene a corroborar la matriz de la asociación ilícita, que la continúa Cristina. Cuando Néstor muere, yo pensé que Cristina podía decir ‘estos bienes no son míos’. Ella queda al frente de la asociación ilícita. Lo robado en esa época es mayor a los 5000 millones de dólares. La Justicia llegó, pero llega tarde”, sumó la dirigente.

Elisa Carrió.

Además, expresó que si bien se confirmó la condena en segunda instancia, la expresidenta “no va a estar inhabilitada para ocupar cargos porque queda el recurso de la Corte Suprema”.

“No tengo alegría, tengo pena; ella hubiera podido ser decente, aunque haya podido reparar los bienes, pero le adelantó la herencia a sus hijos. La justicia llegó y no tengo más nada que hablar. Con paciencia finalmente hay justicia. Me gustaría que en el futuro la Justicia se apreste, para evitar que se robe tanto, porque la contracara de la corrupción es la pobreza”, insistió.

“Ella pudo haber dejado eso y no lo dejó, lo siguió configurando. Por eso nosotros ampliamos la denuncia”, aseveró luego.

En otro tramo de la entrevista, Carrió volvió a preguntarse “por qué ha sido tan lenta la Justicia” y aseguró que “hubo encubrimiento” para que el matrimonio no sea condenado años atrás. “Que todo el mundo sepa que no estaba loca, que había corrupción, que se robaron parte del país, y espero que en el futuro los casos de corrupción sean inmediatamente resueltos”, dijo.

Finalmente, aseguró que ella hubiera ordenado la prisión preventiva si fuese jueza. “Hay una doctrina garantista, que yo no comparto, de que la persona puede empezar en libertad su sentencia definitiva antes de que decida la Corte”, cerró.

A mediados de 2008, Carrió denunció al expresidente Néstor Kirchner, como presunto jefe de una asociación ilícita que también -según su presentación- integraban Julio De Vido [exministro de Obras Públicas de Santa Cruz]; Ricardo Jaime [exsecretario de Transporte]; los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Rudy Ulloa; y el extitular del Organo de Control de Concesiones Viales Claudio Uberti.

La denuncia recayó en su momento en el juzgado de Ercolini y estuvo basada en una recopilación de las investigaciones de distintos diputados de ARI y la Coalición Cívica durante los cinco años y medio del kirchnerismo en el poder. Luego de la muerte del exmandatario, Carrió amplió la denuncia a su esposa, Cristina.

La condena

La Sala IV integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña comunicaron su decisión este martes en el marco de la causa Vialidad, en la que se la acusa a la extitular del Ejecutivo de utilizar la obra pública para obtener beneficios económicos durante su tiempo al mano de la Casa Rosada. La defensa de la exvicepresidenta ya presentó un escrito en el que informó que recurrirá la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia posible.

Fue condenada como “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Los jueces de la Casación la absolvieron, por mayoría, por el delito de asociación ilícita.

Cristina Kirchner al llegar al Instituto Patria este miércoles. Nicolás Suárez

A pesar de esta confirmación en segunda instancia, la expresidenta no quedará detenida porque la sentencia todavía no está firme. El nuevo Código Procesal Penal establece que las penas se ejecutan una vez que se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión y esto es cuando la Corte Suprema de Justicia rechaza el último recurso de la defensa, lo que puede demorar años. Además, no hay plazos para que el máximo tribunal se expida.

Si bien la exmandataria no tiene fueros que eviten su arresto, tiene más de 70 años, por lo que, de quedar firme su pena, podría pedir cumplirla en su casa. Tampoco se aplica en este caso la inhabilitación a ejercer cargos públicos por la misma razón.

