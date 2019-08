Elisa Carrió: "En Cambiemos hay gente interesada en debilitar al Presidente"

Fuente: Archivo

"Estoy siendo la vocera oficial de la reunión de Olivos", dijo la diputada Elisa Carrió sobre la primera reunión que Mauricio Macri mantuvo con su gabinete tras la derrota de las PASO y que se llevó a cabo esta tarde. "Se apoyó a Hernán Lacunza y se ratificó al resto del Gabinete", contó Carrió en TN. Sin embargo, dijo: "Hay gente interesada en debilitar al Presidente no solo fuera de Cambiemos sino dentro".

La diputada dijo que las reuniones "reales", de quienes "realmente tienen poder", se hicieron en silencio, y que los diarios obtuvieron "desinformación" por parte de "gente interesada en debilitar al Presidente". En ese sentido, dijo: "Vamos a condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al Presidente. Somos conscientes de quiénes son, no había que decirlo, era evidente, como es evidente que yo estuve al lado del Presidente los últimos tres días y con reuniones permanentes en [la quinta] Los abrojos. Pero ningún diario lo registra porque lo que sucede realmente no está registrado en los diarios. Los periodistas tienen que tener en cuenta que hay gente interesada, afuera y adentro, en una transición para Alberto Fernández".

Según contó Carrió, en la reunión se decidieron varias cuestiones estructurales. La primera es el respaldo al Presidente camino a las elecciones de octubre; luego, que se apoyó a Lacunza como nuevo ministro de Hacienda y que se ratificó al Gabinete. "Queda como está", contó. Estuvieron presentes la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, entre otros.

"Se le asignó a [el ministro de Seguridad bonaerense Cristian] Ritondo el control de la fiscalización de los problemas que hubo en el Conurbano bonaerense; se decidió que vamos a hacer campaña para ganar octubre y se habló de la capacidad de daño en relación al dólar (...) Yo soy consciente de que Macri está trabajando todo el día y que está preocupado por la Patria y tratando de evitar más daños colaterales", señaló. "El mayor daño lo hace una palabra más o una palabra menos de Alberto Fernández", añadió.

Carrió dijo que fue Dujovne quien decidió irse de la cartera de Hacienda. "Hay personas a las que no les gusta que los periodistas estén en el frente de sus casas, no están preparados para la tensión política, decidió alejarse, pero ya estaba decidido que el reemplazo iba a ser Lacunza. Lo conozco [a Lacunza] y tengo confianza en su honestidad y en su claridad económica y política".

Más tarde se refirió al discurso que dio en el escenario del búnker de Cambiemos poco después de que Macri asumiera la derrota de las PASO. "A mí no me importa la soledad de la derrota porque hasta cuando quise asumir la derrota de otro me dejaron sola, que fue la última vez que hablé. Yo salí detrás de Macri justamente a decir: 'Vamos a ganar en octubre', a sostenerlo al Presidente, pero algunos no me dejaban hablar. A mí la adversidad me causa alegría porque creo que son pruebas que nos da Dios para darnos templanza. En la debilidad opera la fuerza". Por último, remarcó: "Yo estoy segura de que en octubre ganamos".