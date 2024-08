Elisa Carrió reveló que fue víctima de violencia de género y habló de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

Escuchar

La líder de la Coalición Cívica ARI (CC-ARI), Elisa Carrió, reveló haber sufrido violencia de género, contó cómo fue su experiencia personal y se prestó a opinar respecto de la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández. En declaraciones radiales que hizo esta semana, la exdiputada dijo haber experimentado situaciones “terribles” durante su juventud, cuando tenía ya un hijo de tres años. “Sufrí golpes”, precisó. En relación a la causa lleva adelante el juez Julián Ercolini y que tiene en la mira al extitular del PJ, que fue imputado por “lesiones graves y doblemente agravadas”, tildó al exmandatario de “hipócrita” y consideró: “Lo mejor que podemos hacer es que la causa deje de ser la tapa de todos los diarios, que se haga Justicia y que Alberto Fernández sea condenado”.

Durante su paso por Lanata Sin Filtro (Radio Mitre), y mientras dialogaba con panelistas sobre el presunto maltrato de Fernández hacia Yañez, Carrió develó: “Tuve experiencias de violencia de género terribles en mi juventud. Sufrí golpes cuando era muy joven. Pero decidí irme. Decidí comenzar una nueva vida. Tenía un hijo de tres meses” . Más adelante, hizo una breve apreciación respecto de la decisión de la ex primera dama de no hacer público lo sucedido hasta años después de que ocurriera: “Hay distintas decisiones y hay personas que toman la decisión de soportar o se convierten en víctimas. Y yo eso no lo puedo juzgar”. Para la referente de la CC ARI, “todos sabían” del padecimiento de Yañez, tanto en la Casa Rosada como en la residencia presidencial de Olivos. “Todos los que rodean a la víctima lo saben”, enfatizó.

A continuación, reflexionó sobre la vida pública y privada de los funcionarios y lanzó un dardo contra el ex jefe de Estado: “La vida privada de los hombres y mujeres que están en política es pública, y más cuando estás en un lugar institucional. No hay vida privada para los que somos personas políticas. O vos tenés coherencia entre tu vida privada y tu vida pública, o lo que demostrás es una profunda hipocresía. Ha habido en la Argentina durante mucho tiempo una gran reserva sobre las vidas privadas de los hombres públicos, y una gran publicidad sobre las vidas privadas de las mujeres públicas”.

Sobre la filtración de las fotografías en las que Yañez aparece con un ojo y una axila con moretones, Carrió dijo que le impresionó que las imágenes hayan salido en los diarios. “Hay un problema de ética, periodismo y filtración judicial. Si la víctima no dio su consentimiento para que la imagen se diera a conocer y esa fotografía se hizo pública, es una inmoralidad. De algún lado se filtró. Eso estaba en una causa judicial. Esto no se hace”, consideró. Y, en esa línea, opinó: “Lo mejor que podemos hacer es que la causa deje de ser la tapa de todos los diarios, que se haga Justicia y que el expresidente sea condenado. No hay que hacer de esto entretenimiento y morbo público, sobre todo porque hay un chico muy chico en el medio [Francisco Fernández]. Un día puede leer todo eso”.

En los últimos tramos de la entrevista, la ex diputada nacional volvió a reflexionar en torno a la situación que viven las víctimas de violencia de género y concluyó: “Tenemos que estar empoderadas. Al primer gesto de violencia verbal o de violencia física, hay que irse. Aunque eso signifique un salto al vacío. Aunque te quedes sin nada. Hay que hacerlo. La vida es mucho mejor. Es una liberación. En el caso de esta chica [Fabiola Yañez], se ve que no pudo hacerlo. Los climas políticos son terribles en Olivos. No puede ser que no haya una vida sana en Olivos. Ha habido mucho silencio durante mucho tiempo”.

