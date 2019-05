La diputada se refirió en una entrevista a la presentación de Sinceramente, el libro de la expresidenta

La diputada nacional por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se refirió hoy a la presentación del libro de la expresidenta Cristina Kirchner."¿Por qué a los argentinos les gusta tanto votar ladrones?", se preguntó en una entrevista con el canal TN.

"¿Por qué Cristina, una ladrona confesa, mide tanto? Yo no les digo que voten a [Mauricio] Macri, pero voten a gente decente", dijo Carrió. Y pronosticó que, si gana Cristina, "lo que viene con ella es la venganza".

"Me contaron que el libro de Cristina expresa un resentimiento brutal. Quiere volver por la venganza", expresó. Sin embargo, la diputada reconoció que no leyó el texto. ""El libro, me contaron, expresa ese resentimiento brutal. Encima que tengo 80 de presbicia... qué lo voy a leer. Prefiero Chesterton", dijo, irónica. Aclaró que tampoco vio el acto de la expresidenta porque "estaba viendo un documental".

Al comenzar la entrevista, dijo: "Cuando pasan distintas cosas, como por ejemplo: Lilita se puso una pollera gris, Cristina presentó un libro, se murió un legislador, pareciera que es lo mismo y hay que entender que no todo es lo mismo". Sobre el ataque a tiros al funcionario Miguel Marcelo Yadón y al diputado nacional Héctor Olivares, dijo estar "conmocionada". Y agregó: "Lo que sucedió hoy es gravísimo".

Sobre el Gobierno consideró que está atravesando "su peor momento", y aseguró que los empresarios que están en la causa de los cuadernos "están debilitando a Macri".

Se mostró "desilusionada" por haber puesto el cuerpo "por la conciencia de todos". Y cuestionó, desafiante: "Le pregunto al pueblo si quiere construir una argentina distinta. Creo que hay muchos que de llegar al Gobierno se gastarían la plata de la SIDE en la Quinta Avenida, como lo hacía Cristina, y que también le mentirían a los pobres".

Cuando se refirió a su relación con el Presidente, Carrió dijo que se comunican a diario y que siempre intenta llevarle "tranquilidad". "Lo más importante son las instituciones y yo veo todo el tiempo que las quieren debilitar, por eso sostengo la independencia de poderes a pesar de todo", dijo. Para la diputada, la única encuesta nacional serán las PASO y dijo que "todo lo demás es comercio".

Por último, Carrió se refirió también a la violencia ejercida este jueves hacia la periodista de telenoche María Eugenia Duffard, cuando un grupo de militantes kirchneristas la rodeó mientras cubría la previa de la conferencia de Cristina Kirchner. "El fanatismo es terrible", dijo la diputada.