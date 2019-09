La diputada Mónica Schlotthauer

Casi por unanimidad, ya que no hubo votos en contra, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley sobre Emergencia Alimentaria. Sin embargo, llamó la atención la única abstención que tuvo la norma: provino de una legisladora por la provincia de Buenos Aires que integra el bloque de la Izquierda Socialista - FIT.

El nombre de la parlamentaria es Monica Leticia Schlotthauer, que llegó a la Cámara baja en el 2015 y que se desempeñó como delegada ferroviaria del Tren Sarmiento.

Durante su exposición, dijo: "No nos vengan a decir que esta ley que hace 17 años está vigente no gobernaron para terminar con el hambre del pueblo. Acá hay un montón de gente que no come y otros que se la llevan en pala".

"Acá no se termina con la emergencia alimentaria. Es una mentira más grande que todo el universo. El 50% de las partidas que son para comedores representan $45. Díganme cuántas comidas se hacen por día por $45", dijo Schlotthauer.

A los gritos, la parlamentaria aseguró: "No nos digan que con esta ley se va a parar el hambre en la Argentina. La única manera de hacerlo es parar y dar vuelta la tortilla y cambiar el modelo. 600 mil toneladas de carne se exportaron. Ahí están los kilos de carne que faltaron en nuestros hogares".

Luego propuso: "Acá lo que hay que hacer, por primera vez y después de muchos años, lo que hay que hacer es nacionalizar las exportaciones. No puede ser que sigan llevando la comida de nuestro país. Eso no parará con esta ley".

"Estamos hablando de migajas. Esta ley debería llamarse la de la redistribución de las migajas o la ley que el pueblo de la banque mientras se la llevan en pala los empresarios", cerró.