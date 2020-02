En una ceremonia íntima, despiden al juez Claudio Bonadio

La llegada del cortejo fúnebre que trasladó los restos del juez Bonadio al Jardín de Paz Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En una ceremonia privada, reservada solo a sus más íntimos, el juez Claudio Bonadio es despedido hoy por su familia en el cementerio privado Jardín de Paz, en Pilar.

En entierro fue convocado para las 13. El juez falleció ayer por la mañana como consecuencia de un tumor de cerebro por el que había sido operado el año pasado.

A pedido de su hijo, Mariano, la ceremonia será cerrada. En la puerta del Jardín de Paz, agentes de la Policía Bonaerense chequean, con una lista, que no entre nadie que no haya sido autorizado. Además, la decisión de la familia fue que no hubiera velatorio. Al entierro no fueron participados ni siquiera sus colegas de los tribunales de Comodoro Py, donde Bonadio tuvo a su cargo el juzgado federal N°11 durante 26 años.

Si bien la enfermedad de Bonadio era conocida por empleados y funcionarios judiciales, ayer la noticia conmocionó los tribunales de Retiro.

Bonadio era uno de los hombres fuertes de Comodoro Py y en los últimos años había llevado adelante la mayoría de las causas que investigan por corrupción a Cristina Kirchner, a quien le había dictado además la prisión preventiva (que no se hizo efectiva por sus fueros). Todo eso le había generado críticas públicas de la expresidenta y sentimientos extremos en la opinión pública, con una grieta entre quienes lo amaban y quienes lo odiaban, que ayer se vio reflejada en las redes sociales.

Separado desde hace más de 20 años, vivía solo en un departamento en Belgrano. Tenía un único hijo, Mariano, y un nieto. El 1° de febrero había cumplido 64 años.

El adiós de sus colegas

En LA NACION de hoy participaron su fallecimiento el fuero en los Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, la Asociación de Jueces Federales y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal.

También, el fiscal Carlos Stornelli, que investigó con él el caso de los cuadernos de las coimas. "Digno y querido juez. La justicia ha perdido a uno de sus más valientes y comprometidos. Te voy a extrañar mucho", escribió.

Además, lo despidieron el exfiscal Germán Moldes y el fiscal Raúl Pleé, que lo recordó como "un gran juez". También, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que fue juez federal con Bonadio; el juez Luis María Cabral y la fiscal Fabiana León, entre otros funcionarios y exfuncionarios que trabajaron con él, así como el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.