En el Gobierno aún no saben cómo mejorar “ficha limpia”: hablan de un “remedio procesal”

Javier Milei criticó el proyecto de “ficha limpia” que impulsó -como cara visible- Silvia Lospennato y prometió ofrecer una versión superadora. Pero hasta ahora la Casa Rosada no explicó cómo podría mejorar la iniciativa que venía empujando Pro junto con parte de la UCR. El Presidente salió el viernes con la idea de redactar un proyecto propio para justificar el sorpresivo faltazo de ocho diputados de La Libertad Avanza (LLA), pese a que ese bloque había confirmado su presencia en el recinto la noche anterior a la fallida sesión. Todavía no está claro qué dirá el proyecto del Poder Ejecutivo y mucho menos si será incluido en sesiones extraordinarias. La discusión, así, podría demorarse hasta marzo.

La principal crítica que el Presidente le hace al proyecto de “ficha limpia” (que impide que sean candidatos quienes tengan una condena por corrupción confirmada por un órgano judicial de instancia superior) es que puede promover causas armadas por el poder de turno en connivencia con determinados jueces. El ejemplo que Milei repitió puertas adentro en las últimas horas es el de las provincias gobernadas por décadas por un mismo espacio político, donde una justicia “adicta” podría dejar fuera de juego a un opositor por pedido del “señor feudal”.

Milei le encargó al abogado constitucionalista Alejandro Fargosi que elabore un proyecto mejor que el que Pro había llevado al recinto el jueves. Fargosi, que en sus redes sociales siempre se mostró a favor de “ficha limpia” (apoyó una campaña de la sociedad civil encabezada por Gastón Marra) y que suele ser muy elogioso de la gestión libertaria, aceptó el ofrecimiento presidencial (el jefe de Estado lo llamó el mismo viernes) aunque no tenía una contrapropuesta elaborada.

Alejandro Fargosi

Aún sin tiempo para estudiar el tema a fondo, Fargosi dijo ayer en declaraciones radiales: “Por ahí podemos agregar que, en un caso así, la Corte Suprema tenga que intervenir rápidamente”. “La ley como está hoy puede dar lugar a que un kapanga provincial medieval pueda armar una causa para sacarse de encima a un opositor que le esté disputando el poder en su distrito. Y eso puede pasar, porque la Justicia en la Argentina está mal”, agregó el abogado.

Argumentos y dudas

El dictamen de “ficha limpia” impulsado por Lospennato tiene un solo artículo y fija que no podrán ser candidatos los condenados por delitos de corrupción “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o el cumplimiento de la pena”. Si bien el proyecto no lo especifica, fuentes legislativas explicaron que la norma aplica para causas tramitadas en el fuero federal (no a nivel provincial) con casos elevados a juicio y donde hubo una condena dictada por un tribunal oral federal (TOF) y un fallo confirmado por la Cámara de Casación.

En el Gobierno hablan de la necesidad de agregar un “remedio procesal” al proyecto para “evitar los abusos”. La única alternativa que asoma, entonces, es que la ley prevea que la condena por corrupción quede firme tras la intervención de la Corte Suprema. Hoy, ante un recurso de queja, el máximo tribunal tiene, primero, que admitir el caso; luego, no tiene límite de tiempo para expedirse.

Más allá de la discusión técnica, lo cierto es que en el Gobierno nunca estuvieron convencidos del espíritu de la ley de ficha limpia. Desde la campaña los libertarios vienen cuestionando la “judicialización de la política”. “ Javier es escéptico con el tema en general”, reconoció un funcionario a la nacion.

El jefe de Estado tampoco quiere impulsar una ley hecha a medida de Cristina Kirchner, que tiene en Vialidad una condena de un TOF confirmada por la Cámara de Casación Penal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo ayer en Radio Mitre: “Milei cree que para derrotar al kirchnerismo hay que hacerlo en las urnas”.

Sin quorum en Diputados por Ficha Limpia. Silvia Lospennato

Un colaborador de la Casa Rosada reconoció: “O quedamos del lado de los que quieren colocar a la Justicia como árbitro de candidaturas y proscribir a Cristina, o nos tildan de defensores de corruptos. Estamos en un laberinto”.

Para los bloques aliados del Gobierno los movimientos de esta semana en el Congreso fueron, por demás, llamativos. En Pro y en el radicalismo destacan que los libertarios firmaron el dictamen de mayoría que se iba a llevar al recinto el jueves y que la noche previa, el diputado de LLA Nicolás Mayoraz (presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales) había confirmado la presencia de 38 de los 39 diputados de su bloque. Sorpresivamente, ocho libertarios dieron el faltazo. Al día siguiente, la Casa Rosada pasó a cuestionar la letra chica del proyecto.

Maia Jastreblansky Por