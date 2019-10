En fotos. Así fue el día de Alberto Fernández, el presidente electo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de octubre de 2019 • 02:50

El exjefe de Gabinete del kirchnerismo Alberto Fernández se convirtió ayer en el nuevo presidente electo de la Argentina. Tras estar distanciado durante años de la expresidenta Cristina Kirchner fue ella quien terminó acompáñandolo en la fórmula presidencial y quien logró junto a Fernández el 48% de los votos, según el escrutinio disponible hasta el momento.

La jornada electoral que se vivió ayer en la Argentina comenzó temprano para Fernández. Por la mañana jugó con su perro Dylan en una plaza aledaña a su departamento de Puerto Madero, donde vive junto a su pareja, la periodista y actriz Fabiola Yáñez. Luego, votó en la Universidad Católica Argentina y, más tarde, esperó el cierre de los comicios tomando un café en un Starbucks junto a Yáñez, el diputado de la Ciudad Leandro Santoro y otros allegados.

Tras ello se dirigió hacia el búnker de campaña, en Chacarita. Allí estuvieron Alberto Iribarne, Julio Vitobello, Daniel Pesce, Eduardo Valdés, Claudio Ferregno, Pepe Albistur y Yáñez. Minutos después del cierre de los comicios se viralizó un video de Fernández brindando junto a su equipo de trabajo. Lo polémico fue la frase que eligieron para celebrar: "Un minuto de silencio, para Macri que está muerto".

La diferencia entre la fórmula de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos fue amplia -aunque no como la de las PASO- desde el momento en que se dieron a conocer públicamente los resultados provisorios, a las 21. Recién pasadas las 22.30 Alberto y Cristina salieron al escenario del búnker del Frente de Todos para celebrar el triunfo. "Este no es el Frente de nosotros, es el Frente de Todos. Nació para incluir a todos los argentinos y a todos ellos estamos convocando. Porque, como bien dijo Cristina, los tiempos que vienen no son fáciles", dijo Fernández.

El festejo en el búnker del Frente de Todos Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Los festejos en el Obelisco, continuaron durante la madrugada del lunes Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Los festejos en el Obelisco, continuaron durante la madrugada del lunes Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Alberto Fernández se abraza con su hijo Estanislao Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Los festejos en el Obelisco, continuaron durante la madrugada del lunes Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Alberto Fernández, presidente electo Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Cristina Kirchner habla con Axel Kicillof Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Los festejos en el Obelisco, continuaron durante la madrugada del lunes Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Axel Kicillof y Alberto Fernández festejan por los resultados en las elecciones Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Verónica Magario, electa vicegobernadora, Fabiola Yañez, pareja de Alberto Fernández y Estanislao Fernández, hijo del presidente electo Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Alberto Fernández saluda a los militantes Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Axel Kicillof, electo gobernador, junto a la fórmula presidencial ganadora, Alberto Fernández y Cristina Kirchner Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Alberto Fernández festeja su triunfo en las elecciones presidenciales Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Los festejos en el Obelisco por el triunfo de la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Cristina Kirchner y Alberto Fernández se abrazan en el escenario Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Un cartel de Alberto Fernández en la zona del Obelisco Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Alberto Fernández da su discurso en el búnker, detrás los candidatos electos, Cristina Kirchner y Axel Kicillof Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Escenario de Alberto Fernández en Corrientes y Dorrego, desde el drone de LA NACION Fuente: LA NACION - Crédito: Fabian Marelli

La celebración afuera del bunker del Frente de Todos Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

La electa vicepresidenta, Cristina Kirchner, habla mientras Alberto Fernández la observa Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

La celebración afuera del bunker del Frente de Todos Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Escenario de Alberto Fernández en Corrientes y Dorrego, desde el drone de LA NACION Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Festejos y cánticos en el bunker del Frente de Todos Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

La celebración afuera del bunker del Frente de Todos mientras se esperaban resultados oficiales Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Escenario de Alberto Fernández en Corrientes y Dorrego, desde el drone de LA NACION Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

La celebración afuera del bunker del Frente de Todos mientras se esperaban resultados oficiales Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Alberto Fernandez en un cafe de Puerto Madero esperando el cierre de los comicios. Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Garcia Medina

Alberto Fernandez junto a Fabiola Yañez en un café de Puerto Madero Fuente: AFP

El público en los alrededores del bunker del Frente de Todos Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Alberto Fernández junto a su pareja Fabiola Yañez, luego de votar en la UCA Fuente: AFP

Alberto Fernández voto en la UCA Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Alberto Fernández votó en la UCA Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

El canillita de Alberto Fernández Fuente: LA NACION

Alberto Fernandez en un café de Puerto Madero esperando el cierre de los comicios Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Garcia Medina

Alberto Fernández sacó a pasear a su perro Dylan Fuente: LA NACION - Crédito: Martín Quintana

Fotos: Silvana Colombo, Santiago Filipuzzi, Fernando Massobrio, Fabián Marelli, Rodrigo Néspolo, Martín Quintana, Enrique García Medina y AFP

Edición Fotográfica: Enrique Villegas