En la previa de su declaración ante la Justicia, las conversaciones entre la madre de Fabiola y Alberto Fernández desatan una guerra de chats

Escuchar

La causa en la que se investiga al expresidente Alberto Fernández por ejercer supuesta violencia de género sobre su exmujer Fabiola Yáñez profundizó la guerra de filtraciones de audios, chats, y documentos que buscan dejar mejor parado a cada una de las partes ante la sociedad y, fundamentalmente, en el expediente judicial.

Esta situación se intensificó en las últimas horas donde tanto Yáñez como el acusado están batallado en el campo comunicacional para construir el juicio mediático de modo de triunfar ante las audiencias. Si ganan el juicio mediático creen que tendrán ganado el juicio judicial.

El último capítulo de esta guerra de filtraciones se conoció hoy, cuando trascendieron los mensajes que intercambiaron por WhastApp Alberto Fernández y su exsuegra Miriam Verónica Verdugo, quien declarará mañana ante el fiscal federal Ramiro Gonzalez, responsable de llevar adelante la causa. Esos mensajes no estaban hasta ahora incorporados al expediente judicial.

Por fuentes cercanas al entorno de Alberto Fernández se conoció una versión parcial de estos mensajes que favorece al expresidente. Son intercambios de chats que se inician el 10 de septiembre de 2017 y culminan el 9 de febrero de 2024.

Allí el expresidente aparece hablando con su entonces suegra preocupado por el consumo excesivo de alcohol de su por entonces pareja, preocupación que es compartida por su interlocutora. Y además al final de la serie de chats aparece otro intercambio donde Alberto Fernández está preocupado porque Fabiola Yáñez estaba perdida en Madrid, o al menos se había alejado de su custodia y su exmarido no sabía nada de ella.

Fabiola Yañez al llegar al consulado argentino en España Facundo Pechervsky

En fuentes cercanas al entorno de Fabiola Yáñez, reconocen la veracidad de los chats, pero afirman que están editados y que son parciales. Allí mencionan que, por ejemplo, se omitieron conversaciones donde supuestamente Miriam Verónica Yáñez le recrimina a Alberto Fernández que su mujer fue objeto de violencia. Y otros chats, siempre según las fuentes consultadas, donde la madre de Yáñez menciona que se tuvo que interponer entre ambos integrantes de la pareja cuando se estaban peleando.

La publicidad de esos chats busca instalar una versión mediática de la relación entre el expresidente y su ex suegra, antes de la declaración que prestará mañana la mujer ante el fiscal, seguramente para sepultar a Fernández bajo una secuencia de acusaciones.

El expresidente Alberto Fernandez viendo su celular Fabian Marelli - LA NACION

Así las cosas, por ejemplo, se conoció esta serie de mensajes:

10/1/20, 22:00:37] Alberto Fernández: Hola Verónica! (NdR: la llama por el segundo nombre) Acabo de hablar con Fabiola. Me doy cuenta que estuvo tomando mucho alcohol. Le pido por favor que se ocupe de que no lo haga. No solo por el daño que a su salud le causa sino por la imagen deplorable que deja en empleados que después hablan. Yo no entiendo por qué soy el único que se preocupa por eso. Le ruego que se encargue de que Fabiola no tome alcohol. Por favor. Gracias.

[10/1/20, 23:22:18] Verónica YAÑEZ: Lo sé Alberto es más Está costando. Pero la controlo yo se Todo lo que esto implica

[11/1/20, 00:03:41] Alberto Fernández: Explíqueselo. Y no la deje tomar. Por favor se lo pido.

Tiempo después en 2022 hay otra serie de mensajes entre ambos sobre el mismo problema donde la propia madre de Fabiola Yáñez dice que ya no sabe qué hacer sobre la inclinación por la bebida de su hija::

[1/8/22, 21:03:37] Alberto Fernández: Perdón Verónica por molestarla. Es imposible el estado en el que está Fabiola. Le pido por favor que me ayude. No la deje que avance con su problema. Yo ya no sé cómo hacer. No quiere ayuda médica. Por lo menos le pido que usted me ayude a controlar su problema. Yo ya no sé qué hacer y esto un día puede trascender y solo le hará un gran daño a ella. Yo quiero verla bien. Ayúdeme por favor.

[1/8/22, 21:17:52] Verónica YAÑEZ: Ya no la puedo controlar más. Le hablo de todas las maneras y no me hace caso . Y si estoy acá dejando mi casa y mi familia es para que no pase a mayores. Yo no le compro ni le traigo pero ella pide acá y ya no sé qué más hacer

[1/8/22, 21:18:25] Alberto Fernández: Tal vez debamos hablar con Teresa para que no le den.

[1/8/22, 21:18:39] Alberto Fernández: Estoy realmente muy preocupado.

[1/8/22, 21:18:54] Alberto Fernández: Por eso le escribo. Esto pasa casi todos los días

[1/8/22, 21:19:46] Verónica YAÑEZ: Ya hablé con Teresa y Cintia pero ellas son empleadas y tienen que darle cuando ella pide.

[1/8/22, 21:20:29] Alberto Fernández: Yo voy a ver cómo hago para que no lo hagan. Que es lo que toma? vino?

[1/8/22, 21:21:27] Verónica YAÑEZ: No todos los días pero ya no sé qué más hacer. La paro en muchas cosas como de salir o hacer juntas fuera de acá.

[1/8/22, 21:23:26] Alberto Fernández: La entiendo. Algo debemos hacer. Es muy serio el problema. Le pido que me ayude a resolverlo. Hable con ella. A Usted la escucha más que a mí

[1/8/22, 21:24:18] Verónica YAÑEZ: Estoy acá para eso.

[1/8/22, 21:24:33] Alberto Fernández: Muchas gracias. Le mando un beso

En el entorno de Fabiola Yáñez mencionan que faltan otros mensajes en los que Miriam Verónica Yáñez le reprocha a Alberto Fernández la violencia que ejercía sobre su hija. No precisaron si los presentará mañana ante la Justicia.

Todo esto se terminará de aclarar mañana cuando la testigo declare ante la abogada de Alberto Fernández, Silvina Carreira y la de Fabiola Yáñez, Mariana Gallego, pues ambos podrán preguntarle sobre el asunto.