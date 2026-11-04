En medio de la interna del PJ, Kicillof y Máximo Kirchner dialogaron y dieron signos de acercamiento

El martes por la tarde, en la sede de la gobernación bonaerense, en La Plata, la interna del Partido Justicialista tuvo un instante de pausa, con una reunión entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. El encuentro, previo a una reunión del partido a nivel provincial, dejó algunos acuerdos y signos de acercamiento, días después de que la expresidenta Cristina Kirchner expusiera sus deseos de ser candidata presidencial en caso de lograr un fallo internacional que morigere sus condiciones de detención.

Según pudo saber LA NACION, en la reunión del martes por la tarde se reafirmó que Máximo Kirchner presidirá el congreso del PJ bonaerense. Kicillof está al frente del partido a nivel bonaerense y Cristina Kirchner es la presidenta a nivel nacional. El gobernador reemplazó en el máximo cargo del justicialismo provincial al propio Máximo Kirchner, en un acuerdo alcanzado en febrero, que incluía que el diputado quedara al frente del congreso.

Este miércoles, desde las 17, el PJ provincial reunirá a su consejo -con Kicillof al frente-, órgano encargado de convocar al congreso (debe sesionar al menos una vez al año, y se estima que se llamaría para fines de noviembre). La reunión partidaria será en La Plata, donde el justicialismo bonaerense tiene su sede.

Máximo Kirchner, el 27 de octubre, en un homenaje a Néstor Kirchner realizado en Lanús

Con el entendimiento confirmado en la reunión de este martes, Máximo Kirchner quedará al frente de un órgano partidario que tiene entre sus funciones la de designar a la junta electoral del partido, que aprueba o rechaza las candidaturas.

“Fue una reunión muy positiva. Una instancia más de diálogo de cara a las elecciones”, indicaron desde el campamento cristinista. “Nosotros siempre respetamos los acuerdos, siempre y cuando las otras partes también los respeten”, sostuvieron en el kicillofismo al confirmar que en el encuentro se reafirmó la conducción del congreso por parte del jefe de La Cámpora.

Kicillof y Máximo Kirchner estuvieron acompañados por dirigentes de su confianza en la reunión, algunos que integran también la conducción del PJ provincial. Por el sector del gobernador, asistieron la vicegobernadora Verónica Magario (vicepresidenta primera del PJ bonaerense) y el diputado provincial Mariano Cascallares (secretario general del partido). Los laderos del diputado en el encuentro de La Plata fueron el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín (vicepresidente segundo del PJ bonaerense), y el diputado provincial Facundo Tignanelli (jefe del bloque y dirigente de La Cámpora).

Kicillof, la semana pasada, en Jujuy NICOLAS ABOAF

El encuentro llegó luego de que, el lunes, se conocieran declaraciones de Cristina Kirchner al diario estadounidense The Washington Post en las que la exmandataria expuso sus intenciones de ser candidata a presidenta, a pesar de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que cumple por el caso Vialidad. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?“, dijo la también exvicepresidenta. Ese mismo día, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, hombre de confianza de Kicillof, reivindicó las PASO ante una consulta sobre los dichos de Cristina. ”Cada uno de los sectores propondrá candidaturas y, como nosotros creemos que es lo más sano en este momento, el pueblo peronista va a definir quién lo representa como candidato a presidente", aseveró Bianco.

La reunión entre Kicillof y Máximo Kirchner sirvió para organizar el encuentro del consejo partidario de este jueves, coincidieron desde los dos espacios en pugna dentro del peronismo. Además de la convocatoria al congreso, la cita partidaria tiene como orden del día la aprobación del acta de la reunión anterior del consejo, el “cumplimiento del artículo 35 de la Carta Orgánica” (distribución de cargos en el consejo), la autorización de una obra en la casa de la calle Gaspar Campos, en Vicente López, donde vivió Juan Domingo Perón, y el “análisis de la situación política, económica y social actual del país”.

El hijo de la expresidenta Cristina Kirchner y el mandatario bonaerense se habían visto las caras por última vez el 22 de octubre, en una reunión en la Casa de la Provincia de La Pampa a la que también asistió el exministro de Economía Sergio Massa, en la que se habló del mantenimiento de las PASO y del presupuesto nacional.