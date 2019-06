En Mendoza esperan que Cornejo se postule en agosto

Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA.- Tras los comicios de este domingo, empiezan a definirse otros escenarios de importante peso político. Entre ellos, el futuro del gobernador y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo , quien se muestra convencido de que Rodolfo Suárez, el ganador de las PASO, será el vencedor en los comicios generales del 29 de septiembre. Pero el largo camino a septiembre incluye las PASO nacionales en agosto, que podrían alterar la ecuación.

Por eso, entendiendo que la crisis económica seguirá influyendo en el ánimo y la decisión de los votantes y atendiendo la amenaza de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, no está descartada la posibilidad de que Cornejo sorprenda con alguna jugada en la interna presidencial o que se sume a las listas como diputado nacional.

Cornejo tomó a comienzos de año la decisión de adelantar los comicios y no unificarlos con Nación, para "provincializar" la disputa y escapar al arrastre de la boleta nacional de Cambiemos. Pero sabe que el resultado de las PASO no garantiza la suerte en las generales.

En el medio, la voluntad del votante suele oscilar y cambiar. Las investigaciones en la materia dan cuentas de que los votantes suelen quedarse con la impresión que les deja la última votación. Por eso, a Cornejo no parece quedarle otra alternativa que jugar activamente en la campaña de las PASO nacionales para mejorar la suerte de Cambiemos en su distrito. Así lo indicaron encuestadores consultados por LA NACION.

"No hay muchas opciones. Hay un 90% de posibilidades que sea candidato a diputado nacional", se limitó a decir ayer a este diario una alta fuente del círculo íntimo del gobernador, dando a entender que el mandatario aparecerá con una postulación a legislador nacional para "darle fuerza a todo el equipo".

En las últimas horas, Cornejo se refirió a esta posibilidad, en declaraciones a la televisión local. "Para ser presidente no estoy preparado. No lo estoy porque no tengo un equipo armado, como lo tuve cuando llegué a la gobernación. Y ser diputado nacional no me atrae después de estar ocho años en la intendencia y cuatro años en la gobernación, pero por el equipo lo haría. Igual todavía hay tiempo para pensarlo", expresó el gobernador mendocino.