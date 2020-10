En un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, Cristina lo recordó con un video que repasa la carrera política del expresidente Fuente: LA NACION - Crédito: Anibal Greco

Este 27 de octubre se cumplieron 10 años de la muerte de Néstor Kirchner y la vicepresidenta lo homenajeó con dos videos que compartió en su cuenta de Twitter. En el primero, recordó los primeros pasos de la carrera como político del expresidente. En tanto, en el segundo, repasó su mandato presidencial y su apoyo mientras la propia Cristina se convirtió en primera mandataria.

"Acá empezó todo", tuiteó Cristina Kirchner junto la primer video que publicó Fuente: LA NACION - Crédito: Anibal Greco

"Acá empezó todo", escribió Cristina Kirchner en el primer posteo, que recorre los comienzos de Néstor en la política: su intendencia en Río Gallegos (1987-1991). En las imágenes pueden verse algunas obras inauguradas durante su gestión, la cobertura periodística local y discursos que Kirchner pronunció en su cargo municipal.

"Y acá sigue. con todos y todas", escribió Cristina junto al segundo video, en el que se recopilan postales de la pareja en distintos actos públicos y fragmentos de discursos de Kirchner, como gobernador primero y luego como presidente.

"No concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible", explicó la vicepresidenta en la carta que publicó ayer, donde también destacó que se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos. "¿Qué increíble, no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia", reflexionó.