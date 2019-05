En su último discurso, Cornejo aseguró que deja a Mendoza en "orden"

El Gobernador expuso ante la Asamblea Legislativa durante dos horas. Fue muy aplaudido, pero recibió críticas por el endeudamiento provincial. Crédito: Gobierno de Mendoza

MENDOZA.- En medio de la campaña electoral y sin mencionar al presidente Mauricio Macri , el gobernador de Mendoza y titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo , dio su último discurso ante la Asamblea Legislativa con un sólo anuncio vinculado a la lucha contra la inseguridad y con un claro mensaje en tono proselitista. Ubicó a su gestión en este escenario: de una "caótica herencia", pasando a "lograr el orden" hasta la "necesidad de continuidad". En tanto, en la carrera contra el delito enviará una ley al recinto para actualizar las sanciones por el robo de ruedas y autopartes.

Todo el mensaje fue un guiño al intendente de la Ciudad de Mendoza, Rodolfo Suárez, su candidato a sucederlo, ya que la Constitución provincial prohíbe la reeleeción del gobernador, de cara a las PASO del 9 de junio y luego las generales, el 29 de setiembre.

La Legislatura provincial, colmada de militantes, funcionarios y pocas figuras de la oposición, más allá de los senadores y diputados, fue testigo de la despedida legislativa del jefe del Ejecutivo local, quien hizo una largo repaso de su paso por la administración de la provincia, haciendo hincapié en la "recuperación del Estado" y la reactivación de los servicios esenciales para los mendocinos, luego de "años de abandono".

"Pido que se me juzgue por el mejoramiento de los servicios esenciales del Estado. Un Estado que cuando asumimos era irresponsable y tenía altos índices negativos. Recordar aquel infierno es un acto de Justicia para con los ciudadanos de Mendoza, a los que se privó de tener mejores servicios públicos. Hoy con orgullo podemos decir, que si bien no hemos alcanzado un nivel óptimo, hemos mejorado significativamente. Nos comprometimos a la austeridad y hemos cumplido. Ahora tenemos más servicios y de mejor calidad que los que tenía la provincia hace tres años atrás. Humildemente, estamos cambiando Mendoza", fueron las palabras centrales del discurso del mandatario provincial. Una vez terminada su presentación de apertura de las Sesiones Ordinarias, que se extendió por dos horas, Cornejo tuvo muchos aplausos pero también críticas, vinculadas al alto nivel de endeudamiento.

El orden por el que tanto hemos bregado y por el que tanto nos han criticado, ha tenido buenos resultados. El orden no es un capricho, genera ahorro en las cuentas públicas y salva vidas Alfredo Cornejo

También Cornejo hizo un repaso de lo hecho en materia educativa, en especial los resultados que significó el Ítem Aula, en capacitación y en infraestructura escolar, diferenciándose de lo realizado por su antecesor, Francisco Pérez. Además, destacó los avances en salud, vinculados al restablecimiento de atenciones básicas y de recuperación de servicios e insumos hospitalarios. No faltó la referencia a la problemática de la violencia de género y a la puesta en marcha de 11 refugios para abordar los casos. También dejó en claro que no existía un plan en materia de seguridad y que los recursos estaban desorganizados y mal gastados, además de destacar que creció la cantidad de detenidos con prisión preventiva y que descendieron hasta 50% los robos agravados.

Por otra parte, puso de relieve lo realizado en turismo, viviendas y organización de la planta de personal además de las tareas en materia de ahorro energético y la apuesta al desarrollo del sector petrolero, en la zona sur de la provincia, vinculada a Vaca Muerta.

Toda su exposición fue hecha bajo el concepto del orden. "El orden por el que tanto hemos bregado y por el que tanto nos han criticado, ha tenido buenos resultado. El orden no es un capricho, genera ahorro en las cuentas públicas y salva vidas", expuso el mandatario.

Aunque Cornejo no hizo referencia a la gestión presidencial dejó un mensaje, a tono con el pensamiento del diputado nacional Martín Lousteau, de la necesidad de reconstruir el Estado nacional desde el diagnóstico. "Argentina no va a salir de la pobreza con discursos, ni identificando personas, no vamos a seguir adelante si no diagnosticamos que tenemos que ser más productivos. Cuidar a los pobres es cuidar al Estado, administrar bien los recursos y no aprovecharse del poder efímero, crear discusiones sanas, sin resentimientos, ni vulgaridades marketineras que pueden sumar un punto pero que no ayudan a contribuir a una economía", concluyó.

Contra el robo de cubiertas

El gobernador Alfredo Cornejo anunció que enviará a la Legislatura "un proyecto de ley para hacerle frente a otro flagelo cotidiano: el robo y la venta de ruedas, llantas, neumáticos y autopartes de automotores que a diario sufren decenas de mendocinos".

El mandatario explicó que "la iniciativa prevé la derogación de la Ley 7558 para completar el circuito del control estatal, capaz de desalentar y castigar la venta de bienes de dudosa procedencia en establecimientos dedicados a la compra y venta, facultando a la Justicia a la destrucción de las autopartes y hasta la clausura del local, en caso de detectar irregularidades".

Por su parte, el funcionario provincial destacó que "adecuar leyes es acompañar los cambios sociales y evitar vacíos legales que permitan consagrar la impunidad". Luego detalló algunos de los logros en materia de seguridad tras informar que "de una tasa de 9 homicidios cada 100 mil habitantes, pasamos a una de 5 en 2018, lo que constituye la más baja de los últimos 19 años".