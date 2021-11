“Enajenado de la realidad”: Jaime Durán Barba analizó el discurso de Alberto Fernández

“El miércoles llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde”, dijo el presidente Alberto Fernández, el pasado domingo, desde el búnker del Frente de Todos (FdT), pese a haber caído a nivel nacional. El asesor político Jaime Durán Barba analizó el discurso y dijo que el mandatario está “enajenado de la realidad”.

“Los argentinos, por amplia mayoría, rechazaron lo que está haciendo este gobierno. Y si usted es presidente y lo rechaza el 70%, convocar a una manifestación de triunfo es estar enajenado de la realidad”, cuestionó Durán Barba, en declaraciones a Radio Rivadavia. “Hay que resolver con frialdad, ver por qué están mal las cosas e intentar corregirlas. Queda la mitad del período”, sostuvo.

“¿Qué triunfo es ese?“, preguntó el exasesor de Mauricio Macri. “Falta de contacto con la realidad”, explicó. “Llaman a festejar el triunfo porque perdieron por poco en la provincia de Buenos Aires y perdieron en el resto del país. Es la primera vez que veo que alguien celebra el triunfo porque perdió”, agregó.

“Hay una serie de provincias donde el peronismo o el kirchnerismo habían tenido un dominio prolongado, casi imbatible, en las que se eligieron senadores de Juntos por el Cambio”, planteó Durán Barba.

Jaime Durán Barba criticó a Alberto Fernández y dijo que cree que "hay que resolver con frialdad" Archivo

Y continuó: “Normalmente, en un país el presidente no tiene al Senado o a la Cámara de Diputados como una secretaría; son entes democráticos en los que se discute y no hay mayorías automáticas, no se obedece ni al Ejecutivo ni al Judicial, para eso está la separación de poderes. Creo que vamos a vivir cámaras con un equilibrio de fuerzas muy interesante que deberían ayudarnos a que todos nos eduquemos en la democracia”.

Además, se refirió a la evolución de Juntos por el Cambio (JxC) en todo el territorio argentino: “Estoy muy impresionado por una cosa: se fue creando una alternativa al kirchnerismo que empezó en Buenos Aires en 2005, ha permanecido ahí creciendo. Otras alternativas que se han querido crear han sido un poco familiares. Entre Macri y Rodríguez Larreta no hay ningún parentesco, eso es una tendencia que fue creciendo y que ayer dio un salta y se convirtió en algo nacional”.

“Tal vez estamos muy acostumbrados a lo personalistas. Estamos hablando si será candidato a la presidencia fulano o mengano”, siguió Durán Barba, en relación a los nombres de candidatos que circulan para las próximas elecciones de 2023.

Respecto a la deuda internacional, criticó los últimos movimientos de Fernández y las relaciones con países como Cuba, Venezuela y Nicaragua: “La política internacional tiene que existir. Si usted anda en esa pata de amigos, ¿cómo negocia con el Fondo?”. Así, simuló una posible respuesta del FMI al Presidente: “Usted está equivocado, pídale un préstamo a Nicaragua”.

“En realidad, la Argentina va a llegar o no a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Presidente dice que sí después de que insulta al Fondo reiteradamente. No es que el Fondo Monetario tiembla si la Argentina no llega a un acuerdo. No somos un país que puede imponer sus condiciones sin más, el Fondo tiene sus normas, es un banco con ciertas peculiaridades. Si uno no negocia siendo consciente de que somos un país más, pues no va a haber negociación”.

“Cuando Fernández invitó ayer a la oposición al diálogo dijo: ‘Van a ver a hacer lo que nosotros queremos’. Y me parece que eso no es democracia”, analizó.