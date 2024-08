Encuesta de opinión: Milei mejora, Villarruel sigue firme y un ministro quedó entre los dirigentes con peor imagen

Escuchar

Agosto fue un buen mes para Javier Milei y su gobierno en términos de popularidad, según el último sondeo de la consultora Opinaia. La gestión recuperó terreno: después de una baja en junio y julio, la aprobación vuelve a mostrar un saldo favorable, con el 52% de evaluación positiva contra el 48% de rechazo.

El Termómetro Ciudadano que la empresa publica todos los meses incluye un pormenorizado ranking de imagen de dirigentes y funcionarios, en el que solo Milei y Victoria Villarruel consiguen un diferencial neto positivo (contando solo el universo de los que lo conocen). La vicepresidenta queda ligeramente arriba del líder libertario en la ecuación: registró un 48% de imagen favorable, contra un 46% de negativa (+2). El Presidente la supera en apoyo, con 50%, pero con una desaprobación mayor, del 49% (+1).

Uno de los cuadros más atractivos de la encuesta es el que refleja los índices de popularidad de los principales referentes políticos del momento, incluidos casi todos los ministros de Milei. En esa lista se destacan, en la parte alta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y en el fondo, el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El ministro de Justicia, Maríano Cúneo Libarona Santiago Filipuzzi

Los números de Cúneo lo ubican por debajo de figuras de la oposición como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Tiene apenas 19% de imagen positiva y 47% de negativa, con 34% que dice no conocerlo. El estudio de campo se hizo entre el 23 y el 27 de agosto, con lo que no impactó de lleno la polémica que el ministro protagonizó el martes pasado en la Cámara de Diputados cuando rechazó las “identidades sexuales no alineadas con la ideología”.

Bullrich aparece como la cara opuesta dentro del Gabinete. Sostiene un 46% de apoyo, contra un 50% de rechazo y apenas un 3% no la conoce. En segundo lugar entre los ministros figura la canciller Diana Mondino (30% de apoyo, 40% de aplazo y un 30% de desconocimiento), a pesar de que atraviesa un momento de fragilidad en su relación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y algunos en el oficialismo especulan con que podría ser reemplazada en el corto plazo. A la hermana del Presidente no la midieron en este estudio.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le sigue en el ranking, con un 27% de imagen positiva y un 37% de negativa, con 36% que no lo califica. El vocero Manuel Adorni -que aspira a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires el año que viene- acumula un 34% de apoyo, pero con un rechazo del 50%. Eso sí, es la figura más conocida del Gobierno después de Milei, Villarruel y Bullrich.

El ministro de Economía, Luis Caputo, siempre tan elogiado por el Presidente, registra un módico apoyo del 31%. Su imagen negativa asciende en esta encuesta al 52%. Queda mejor parado que Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, con quien en el pasado sostuvo una intensa disputa de poder.

Por la mitad de la tabla, se ubican el ministro de Defensa, Luis Petri (27% de positiva, 44% de negativa y un desconocimiento del 29%) y Sandra Pettovello, de Capital Humano (26% / 46% / 28%). El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sale con un aplazo: 25% lo apoya y el 50% lo evalúa negativamente (25% respondió que no lo conoce).

Entre los dirigentes de otros partidos resalta el desempeño de la diputada María Eugenia Vidal, de Pro, con un 38% de imagen positiva, contra 52% de rechazo y solo un 10% que no sabe quién es. El jefe partidario, Mauricio Macri, retiene 29% de positiva, con un aplazo del 68%. Su primo Jorge, jefe de gobierno porteño, sale algo mejor parado: 33% de positiva, 48% de negativa, con un 19% que no se pronuncia.

El expresidente quedó muy a la par de dos de sus históricos enemigos, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Ella tiene un 28% de respaldo, con un 69% que la impugna. Los números del exministro de Economía del gobierno anterior son calcados a los de Macri.

Cristina Kirchner Ricardo Pristupluk

Un dirigente opositor que queda en la parte alta del ranking es el diputado kirchnerista porteño Leandro Santoro, con 29% de imagen positiva y 44% de negativa (con un desconocimiento del 27%).

De los gobernadores medidos por Opinaia destaca Rogelio Frigerio (Entre Ríos / Pro), con un diferencia del imagen de -17 puntos porcentuales. Kicillof lo sigue con -31, por encima del radical santafecino Maximiliano Pullaro (-33). Sobre el final de la tabla se ubican el cordobés Martín Llaryora y el mendocino Alfredo Cornejo (-41) y el correntino Gustavo Valdés, golpeado por el caso Loan (-58).

La encuesta fue elaborada a partir de 1000 casos nacionales a público en general, aplicando una muestra representativa por cuotas de sexo, edad y zona de residencia. La técnica de recolección es online con un panel propio. El error muestral es de +/-3pp, bajo el supuesto de una muestra probabilística, con una confiabilidad del 95%.

De acuerdo con los resultados, se registró en agosto también un cambio en la configuración de los problemas que la población percibe como más preocupantes. Mientras que desde 2022 la inflación era el tema predominante, ahora la distribución es más heterogénea, con la pobreza encabezando lista, seguida por la inflación, el desempleo y la inseguridad.

Respecto de las perspectivas electorales para 2025, La Libertad Avanza tendría un 28% de apoyo seguro, con un 24% de voto probable, mientras que el 47% respondió que nunca lo votaría. El Pro registró un 10% seguro, un 29% probable y un rechazo total del 61%. El peronismo kirchnerista retiene 19% de voto duro y 18% de apoyo tentativo, contra un 64% que no contempla acompañarlo en ninguna circunstancia.

En un ejercicio hipotético de repetición de las elecciones presidenciales del año pasado, un 34% respondió que votaría a Milei, un 21% a Massa, un 10% a Bullrich, otro tanto a Juan Schiaretti y un 6% a Myriam Bregman, con un 20% de indecisos.

LA NACION

Temas Javier Milei