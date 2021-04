Encuesta: el 73% de los mendocinos se siente discriminado por el gobierno nacional

MENDOZA.- La tierra cuyana, con algunas ideas separatistas o incipientes proyectos de independencia, busca demostrar que el gobierno nacional no la tiene en cuenta. Así lo deja ver una reciente encuesta privada que indica que más del 70% de los mendocinos siente que Nación los discrimina. En el Ejecutivo local entienden que abrirse del país no es la solución, pero reclaman mayor atención y van tomando decisiones aisladas de las pretensiones de la Rosada, como ocurrió días atrás con la interpretación local del DNU presidencial.

Más allá de la viabilidad de un deseo cesionista de una porción de los cuyanos, que sigue en alza, hay un pedido persistente, donde se deje de lado lo ideológico y se pueda torcer el rumbo. De esta manera lo refleja la nueva encuesta encargada por el español José Manuel Ortega Fournier, un reconocido emprendedor vitivinícola y gastronómico, “amante de Mendoza” y “argentino por adopción” desde hace más de 15 años, quien apuesta a un “cambio radical en el país”.

En este sentido, los números hablan por sí solos: 70% de los mendocinos siente “indignación” al considerar que la provincia viene siendo castigada por los gobiernos nacionales, desde hace muchos años; en tanto, el 73% dijo que “Sí” frente a la consulta de si el Gobierno de Alberto Fernández discrimina a la tierra cuyana por ser gobernada por un espacio político opositor al peronismo . Asimismo, el 62% sostiene que en los “hechos” la Argentina sigue siendo un país “unitario”. También, 42,8% de los mendocinos dice que les gustaría separarse del país, lo que muestra una suba frente al 35% que lo manifestaba el año pasado, una idea que también fue apoyada por el ex gobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo.

Datos de la encuesta de Reale Dalla Torre.

Los datos corresponden al nuevo estudio de Reale Dalla Torre Consultores, con una muestra aleatoria de 820 casos, recogidos digitalmente la primera semana de abril, con un error muestral del 3,8%. “Mi objetivo es buscar una fórmula democrática para que la ciudadanía piense sobre temas de mucho calado. Creo que el resultado es muy interesante y muy sabio: es un mensaje a las élites políticas y económicas, porque la situación no da más, con 44% de pobreza, insultos del presidente y de la oposición. Así no se solucionan los problemas y no van a venir las vacunas. Es un grito en el desierto para que esta élite entienda que por esa vía va a buscarse unos problemas de los que no se vuelve”, expresó Ortega Fournier a LA NACION.

Entre los datos más destacados del estudio, queda de manifiesto la “rebeldía creciente” ante lo que los mendocinos consideran un “sistema federal arbitrario”, según analizan en Reale Dalla Torre. Así, ya en cuanto a los encuestados, de acuerdo con su afinidad electoral, se observa que los seguidores del actual gobernador Rodolfo Suarez (UCR) y del líder de Protectora, el diputado nacional José Luis Ramón, muestran altos niveles de disconformidad con el sistema de coparticipación de impuestos en el país, por encima del 60%, mientras que la opinión de quienes simpatizan con la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti se ubica casi en 50%.

Datos de la encuesta de Reale Dalla Torre.

“En los mendocinos anida una frustración contenida en torno a la redistribución de los recursos. Ello deriva en que un 70,3% de los encuestados, se anote entre los indignados por lo que consideran un castigo sistemático a Mendoza con raigambre en aquella polémica promoción industrial de la época del proceso militar, que marginó a la provincia”, señala el estudio, donde se deja en claro el crecimiento que viene teniendo el sentimiento local, luego de la encuesta realizada en julio del año pasado.

Datos de la encuesta de Reale Dalla Torre.

Asimismo, se realizó una medición sobre la percepción cuyana del “portazo” que le dio el presidente al gobernador, al no subirlo al avión para viajar a Chile. “El 71,3% leyó como una afrenta a los mendocinos y mendocinas en general, la no inclusión del gobernador de Mendoza, en la comitiva que integró la gira presidencial a Chile, siendo la provincia el principal paso fronterizo con el vecino país. En la misma línea, más del 84% valoraría entre mucho y bastante, que la Nación integre a Mendoza en el nuevo régimen de promoción económica, que beneficiará a las provincias del Norte Grande”, completa el estudio de opinión sobre el plan oficial de beneficios fiscales que Mendoza también reclama, sin respuestas aún.

Por tal motivo, no deja de crecer la “animadversión” de una porción cada vez más significativa de mendocinos contra el Estado Nacional. Y en ese punto, entran en juego las ideas separatistas y de “autosustentación”. Así, esta percepción se incrementó más de 7 puntos, respecto del año anterior.

Datos de la encuesta de Reale Dalla Torre.

“Aunque ‘objetivamente’ la provincia no pueda vivir sin las remesas que envía la Nación, casi el 50% de los encuestados cree que Mendoza podría sobrevivir sólo con sus propios recursos, contra un 42% que así lo sindicaba el año pasado”, explican desde la consultora, haciendo referencia también al 42,8% de los consultados que manifiesta ahora formalmente dicha ensoñación o idea de separarse, cuando el año pasado esa cifra era del 35%.

Datos de la encuesta de Reale Dalla Torre.

Al analizar los números por electorado, más allá del alto nivel entre los seguidores de Suarez, se observa que un poco más del 20% de los votantes de Fernández Sagasti, y casi un 39% de José Luis Ramón, comparten la mirada “separatista”. Curiosamente, fue el diputado de Protectora quien días atrás impulsó un llamativo plebiscito, con el objetivo de demostrar que los mendocinos rechazan la idea cesionista, y dejar así expuesto a Cornejo.

“El 42,8% no manifiesta voluntad de sedición; interpretar eso, sería hacer una lectura insustancial de algo que es mucho más profundo. Claramente, este porcentaje está expresando un aspiracional de mayor autonomía. En resumidas cuentas, lo que subyace es una necesidad de desprenderse emocionalmente de un país con una propensión cada vez mayor a expulsar, que a contener”, completa el informe.

