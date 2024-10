Encuestas: entre la estabilización de la imagen de Javier Milei y el aumento de la desaprobación al gobierno

Después de una caída pronunciada en los últimos cinco meses, la imagen positiva del presidente Javier Milei se estabilizó en torno al 45%, según se desprende de una encuesta que siguen de cerca en la quinta de Olivos y la Casa Rosada. Mientras que otro sondeo difundido por una consultora con alcance continental indica que el jefe libertario sigue siendo el dirigente mejor ponderado en el país, aunque al mismo tiempo gana terreno la desaprobación a su gestión .

Así se desprende de los números a los que accedió LA NACION en base trabajos recientes de Opinaia y Atlas Intel -en conjunto con Bloomberg- que reflejaron el estado de la opinión pública argentina este mes. Para la primera de las encuestas, el Presidente consiguió detener la sangría tanto de su imagen como de la gestión del Gobierno, mientras que para la segunda ese dique de contención no se verifica.

La encuesta de Opinaia, realizada en forma online sobre 1.000 casos nacionales, entre el 18 y el 23 de octubre y con un error muestral +-3%, destaca que la imagen de la gestión libertaria dejó de caer y se ubica ahora en el 49% positiva y 51% negativa. “Empieza a verse una incipiente recuperación para Milei y su administración, por la baja de la inflación y la estabilización del dólar” , analizó el titular de la firma, Juan Mayol. También destacó que si bien 6 de cada 10 consultados siguen viendo como mala la situación económica, ese indicador se encuentra en “los valores más bajos desde que asumió Milei”.

Evaluación de la gestión del Gobierno (Fuente: Opinaia)

El mismo sondeo reflejó que las áreas y políticas del gobierno mejor ponderadas por los argentinos son las de “control de piquetes, marchas y protesta social (56% positiva) , Fuerzas Armadas (51%) y combate al narcotráfico (51%). Mientras que las que peor registro tienen entre la población son la política universitaria (55% negativa), la gestión en ferrocarriles (-49%), Aerolíneas Argentinas (-48%) y el reparto de los planes sociales (-43%).

Cómo se evalúa la gestión de Milei por temas específicos (Fuente: Opinaia)

De acuerdo a la encuesta de Opinaia, si bien hace notar que la política universitaria es la peor considerada a nivel nacional , también advierte que desde que el gobierno aclaró que no tiene intención de arancelar ni poner en tela de juicio a la universidad pública, los números no son tan negativos para la gestión de Milei. De hecho, el 69% de los consultados se mostró de acuerdo con la frase “es necesario auditar los gastos de las universidades públicas, contra solo el 18% que dijo que no deberían ser auditadas.

Por su parte, la encuesta de Atlas Intel -que viene de tener un acierto en las elecciones de 2023- ponderó que el 50,7% de los consultados desaprueba la gestión del presidente Milei , en tanto que el 42,8% la aprueba. La diferencia más notable con el sondeo de Opinaia es que para esta consultora de origen brasileño -que ahora se asoció con Bloomberg en “Latam Pulse”- la tendencia para el gobierno libertario es declinante.

Aprobación de la gestión del gobierno de Milei (Fuente: Atlas Intel/Bloomberg)

El sondeo, realizado sobre 1.839 casos nacionales, con reclutamiento digital aleatorio y 2% de margen de error, entre el 10 y el 15 de octubre, también detalla que las expectativas económicas de los argentinos se mantienen en números negativos. Por caso, los entrevistados contestaron que la “situación de la familia” es mala (64%), que la “economía del país” no mejora (78%) y que el “mercado de trabajo” no repunta (76%) .

Las franjas rojas (negativas) dominan el gráfico de las expectativas económicas (Fuente: Atlas Intel)

En tanto, la encuesta de Atlas Intel mantiene al presidente Milei como el dirigente con más imagen positiva a nivel nacional (41%), segundo por la vicepresidenta Victoria Villarruel (40%) y por la expresidenta Cristina Kirchner (38%), que entró al podio y desplazó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (37%). Otros referentes son Axel Kicillof (36%), Sergio Massa (27%) y Mauricio Macri (23%). En el último lugar queda Alberto Fernández, con solo el 5% de imagen positiva.

Imagen de los principales referentes políticos argentinos (Fuente: Atlas Intel)

Una tercera encuesta, de la consultora Proyección, determinó que la imagen de la gestión de gobierno de Milei dejó de retroceder y se ubicó este mes en 50,5% negativa y 45,1% positiva. Además, el sondeo reflejó que los consultados consideran al “ajuste que está haciendo” (45,7%) y “las formas en que se expresa” (34,6%) como lo peor de Milei, mientras que lo mejor es “la actitud para cambiar la situación (33,1%) y su “conocimiento de economía (20,1%).

En cuanto a la proyección electoral hacia 2025, las encuestas perfilan una paridad entre el oficialismo y Unión por la Patria en tanto principal fuerza de oposición, con una tendencia favorable a los libertarios. En el sondeo de Proyección, un 36% de los consultados señaló que Milei debería liderar una eventual alianza con Macri (16%), en tanto que en el de Opinaia el 27% seguramente votaría a La Libertad Avanza, el 21% al peronismo kirchnerista y el 9% a Pro.

