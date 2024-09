Encuestas | La imagen de Milei empieza a exhibir síntomas de desgaste por la extensión del ajuste

Escuchar

No se trata de una caída imparable, pero ya es una tendencia. La imagen de Javier Milei se deterioró en el último mes, de acuerdo a la gran mayoría de las encuestas, entre 4% y 10% a raíz de la percepción mayoritaria de que la economía no mejora y de medidas impopulares del Gobierno, como el veto a la fórmula de las jubilaciones y la suba de las tarifas. De acuerdo a los especialistas consultados por LA NACION, el Presidente está perdiendo el favor de la opinión pública porque se resquebrajó la promesa de que “el ajuste lo paga la casta” y porque “no empatiza” con los problemas de la sociedad.

Pese a que concuerdan en el desgaste de la imagen presidencial y de su gestión gubernamental, los analistas disienten en el plazo temporal: algunos sostienen que la caída se registra desde hace al menos cuatro meses, con la lógica de una gota que horada la piedra, pero otros la focalizan en los últimos 30 días, en los que marcan un “quiebre de expectativas”. Sin embargo, todos visualizan en los resultados de sus sondeos más recientes que la merma del apoyo al jefe libertario superó el denominado “margen de error”, con lo cual le otorgan entidad al momento de sacar conclusiones.

Los especialistas también deslizan opiniones encontradas respecto de los sectores en los que Milei está perdiendo apoyo. Si al menos el 20% de los argentinos que lo votaron en el balotaje presidencial -cuando obtuvo el 56%- ya no lo volvería a elegir, la pregunta es cómo se explica esa fuga. Mientras un grupo de encuestadores sostiene que el mandatario perdió el apoyo de una porción del electorado que era de Juntos por el Cambio (JxC), que antes había elegido a Patricia Bullrich, otro advierte que hay “votantes originales” de Milei -jóvenes con opiniones más volátiles- que están muy cerca del arrepentimiento.

La evolución de la imagen del presidente Javier Milei, según la consultora Trespuntozero

En la ronda de consultas que hizo este diario surgió otro contraste, entre quienes sostienen que si continúa esta tendencia Milei perderá otros diez puntos porcentuales en su imagen de aquí a fin de año, y los que entienden que puede recuperar el apoyo que se le desgrana por estos días porque “la confianza que le tenían no está rota del todo” . En ese punto, si bien figuras de la oposición salieron a escena en forma coincidente con la pérdida de respaldo del Presidente, después de un silencio prolongado como es el caso de Cristina Kirchner, los especialistas advierten que en lo inmediato no capitalizan el desgaste libertario.

La caída en la imagen presidencial oscila, según las encuestas que se realizaron durante septiembre, entre el 10% -las más pronunciadas- y un piso del 4%, luego de meses de estabilidad o de coeficientes similares, pese a una ligera tendencia negativa. Este mes se registraron algunos hitos que impactaron negativamente en el Presidente y el Gobierno: el 11 de septiembre la Cámara de Diputados confirmó el veto a la fórmula jubilatoria; el 13 se anunció el veto a la ley de financiamiento universitario; el 16 aumentó el boleto de tren en el AMBA y el 17 Milei agasajó en Olivos a los “87 héroes” que blindaron el veto jubilatorio.

En un trabajo distribuido entre sus clientes, la consultora Poliarquía -que dirigen Alejandro Catterberg y Eduardo Fidanza- confirmó que este mes la imagen de Milei cayó 7% y que la desaprobación de la gestión libertaria subió 4%. A su vez la firma Aresco sostuvo que la caída se verificó durante septiembre. “La imagen de Milei venía muy estable, con saldo favorable. Y la caída no fue paulatina, sino que hubo un salto en el último mes. Si la situación económica no se recupera, podría perder diez puntos más de acá a fin de año. Por ahora perdió 6. La gente no está viendo la recuperación”, dijo Federico Aurelio.

La imagen de Milei, dividida en mitades (Fuente: Aresco)

El consultor identificó la situación de los jubilados como “decisiva” para explicar el trance que afronta Milei. “Hay que recordar que (Mauricio) Macri perdió 8 puntos en 2017, después de haber ganado las elecciones, y nunca más los recuperó” , sostuvo Aurelio en diálogo con este medio. Por su parte, la firma Opina Argentina detectó este mes una idéntica caída de 6% en la imagen positiva del Gobierno. “Esta merma ya es una tendencia. Viene desde hace dos meses pero se intensificó este mes. Tiene una raíz estructural, que es el ajuste, pero es acelerada ahora por medidas impopulares”, afirmó el director Facundo Nejamkis.

“Lo que está impactando en la baja del Gobierno es su carencia de gestión en educación, política social y el recorte a los jubilados” , segmentó Nejamkis los temas que pegaron directamente sobre la imagen de Milei y de su administración. Con la misma lógica Lucas Romero, de la consultora Synopsis, evaluó que “si hay una batalla que el gobierno perdió es la idea de que el ajuste lo pagaba la casta y no la gente”, ya que “el 70% cree que el ajuste recae sobre la gente y no sobre la casta, en un contexto de recuperación económica que no se está dando en los términos que el gobierno pensaba”. El último informe de la firma precisa que “la valoración Muy Mala (42,9%) ya supera la combinación conjunta de imagen Muy Buena y Buena de Milei (40,3%)”.

“Lo del asado en Olivos es preocupante por la sensibilidad que el gobierno tenga de entender el clima bajo el cual opera. Si vos invitas a la casta a un asado, que inexorablemente va a ser interpretado como un festejo, me parece un gran paso en falso ”, le dijo Romero a LA NACION. Por su parte Juan Mayol, uno de los referentes de la consultora Opinaia, sostuvo que la caída en la imagen de Milei se verifica “desde mediados de agosto”, cuando la medición propia la tenía en 52% positiva, lo que contrasta con el 48% actual. “Creemos que impactó el último ajuste de tarifas y lo de los jubilados”, remarcó el analista.

Evaluación de la gestión presidencial, según la consultora Opina Argentina

¿A dónde van los apoyos de quienes comienzan a despegarse de Milei? Se trata de una pregunta que los especialistas empiezan a responder en forma incipiente. Manuel Zunino, de la consultora Proyección, descartó que la pérdida de apoyo del Presidente tenga lugar en el segmento del voto joven, que lo respaldó mayoritariamente, sino que se explica porque el ajuste “es más fuerte y prolongado” de lo que sectores de más nivel socioeconómico esperaban. Mayol aportó otro enfoque: a su criterio, en el núcleo de JxC cayeron mal la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte y “los temas comunicacionales relacionados a la prensa” .

“La gran pregunta ahora es cómo va a evolucionar la situación de Milei. Creo que el 37% o 38% lo va a seguir bancando, pero ahora mismo hay un 10% en duda” , advirtió Aurelio. A su vez, Nejamkis sostuvo que “el votante de Milei es más volatil que el de JxC”, que tiene más tendencia a apoyar lo que se ponga en frente del peronismo, más aún con la reaparición de Cristina Kirchner. El director de Opina Argentina evaluó que, por ese motivo, el Presidente puede recuperar los apoyos que ahora está perdiendo, porque “no hay quien capitalice del otro lado” y porque “la confianza no está rota del todo” .

Otras consultoras, como Inteligencia Analítica, que dirige Marcelo Escolar, ya venían registrando una caída pronunciada de la imagen de Milei, pero fuentes de la firma indicaron que “esta vez lo que pasó es que cayó y no se recuperó, porque se rompieron las expectativas”. Por su parte, Trespuntozero -a cargo de Shila Vilker- detectó que “en los últimos días las curvas se despegaron y el rechazo trepó a los 54%, mientras que el apoyo descendió a los 44 puntos”. Y precisó que “a partir del 8 de septiembre se experimentó una brusca caída de 10 puntos en la aprobación de gestión” de Milei.

Trabajo de la consultora Proyección, que dirige Manuel Zunino

