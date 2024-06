Enojo de países árabes e islámicos por el faltazo del Presidente a una reunión conjunta

Escuchar

Todo estaba preparado, el viernes pasado, para la llegada del presidente Javier Milei en el Centro Cultural Rey Fahd. Los invitados, embajadores y representantes de países árabes e islámicos en el país, quedaron atónitos al comprobar que el Presidente no llegaría a la cita, presuntamente por la presencia del representante de Palestina, Riyad Alhalabi, en la reunión. Testigos de la reunión, en la que finalmente hablaron la canciller Diana Mondino y el sherpa del G20, Federico Pinedo, dieron cuenta del cambio de opinión del Presidente, que dentro del auto oficial y a escasos doscientos metros del evento, prefirió regresar a la quinta de Olivos.

El enojo de los países árabes e islámicos se tradujo en duros comunicados de la Liga Árabe y la Secretaría General de la Organización de Cooperación Islámica, que agrupa a una cincuentena países, entre ellos Palestina e Irán. En el fondo, las críticas tienen que ver con la postura e apoyo sin retaceos de Milei en favor de Israel, país al que visitó en febrero en plena respuesta israelí luego del ataque terrorista de Hamas, el 7 de octubre, contra su territorio.

“La Secretaría General de la Liga Árabe siguió con gran descontento y asombro la llegada del presidente argentino Javier Milei, que decidió a último momento retirarse de asistir a la reunión del Consejo de Embajadores de los Grupos Árabe e Islámico en la capital argentina, Buenos Aires, con el pretexto de la presencia del Encargado de Negocios de la Embajada de Palestina en la audiencia”, dice el comunicado de la liga de Estados Árabes, que nuclea a 22 países, y cuyo secretario general es el político egipcio Ahmed Aboul Gheit.

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, junto con el presidente de España, Pedro Sánchez Amr Nabil - AP

“La Secretaría General confirma que tal comportamiento refleja una posición injustificada y hostil, no sólo hacia el Estado de Palestina, sino también hacia todo el grupo árabe, y también lamenta que algo así suceda. Es lamentable la posición poco diplomática e inaceptable del jefe de un país que sostuvo anteriores posiciones positivas sobre la cuestión palestina, posiciones que lamentablemente fueron revertidas a manos de la actual administración política”, sostuvo el comunicado de la Liga Árabe.

En un segundo comunicado, la Secretaría General de la Organización de Cooperación Islámica también expresó su “insatisfacción y descontento por la negativa del presidente de Argentina, Javier Milei, de asistir a una reunión que estaba prevista con el Consejo de Embajadores de los Grupos Árabe e Islámico en Buenos Aires, bajo el pretexto de la presencia de un representante del Estado de Palestina entre los asistentes”. El comunicado también invitó al Gobierno “a adherirse a las normas diplomáticas establecidas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que afirma que los representantes diplomáticos deben ser tratados con el necesario respeto e igualdad entre todos los países”.

“ La organización consideró este comportamiento inaceptable constituye una extensión de las posiciones hostiles adoptadas recientemente por el Presidente de Argentina al ubicarse en el lado equivocado de la historia con su inaceptable parcialidad y apoyo a la ocupación israelí, en contravención de las obligaciones de Argentina bajo el derecho internacional y las normas internacionales. resoluciones de legitimidad”, agrega el comunicado, en crítica al alineamiento de Milei con Israel en su conflicto con la organización terrorista Hamas en la franja de Gaza.

“La organización llamó a Argentina a reconsiderar sus posiciones que niegan los derechos del pueblo palestino sometido al crimen de genocidio en la Franja de Gaza, y a adoptar una política tradicional y equilibrada, consistente con el enfoque y las posiciones de la comunidad sudamericana de países sobre la cuestión palestina, a fin de asegurar las relaciones fraternales e históricas que la unen con los Estados miembros de la Autoridad Palestina”, concluye el segundo comunicado.

Durante la conferencia de prensa de ayer en Casa Rosada, el portavoz Manuel Adorni dio la versión oficial sobre lo ocurrido. “El Presidente estaba yendo a la mezquita, allí, en Palermo, y tuvo que salir. No sé si de urgencia, pero tenía un asunto - en Casa Rosada - que no podía esperar y se entera yendo a su destino original, que era a la mezquita, y no lo canceló, simplemente lo pospuso, para las próximas semanas”, sostuvo el portavoz. Negó cualquier animosidad contra el representante de Palestina, y agregó que el encuentro “simplemente se pospuso y de hecho, después en Casa Rosada, vino la canciller Mondino a informarle sobre lo sucedido allí, en el evento de la mezquita. Pero no hubo más que eso (...) el Presidente envió sus disculpas y ese evento se realizará, entiendo, en las próximas semanas. Veremos la agenda también del presidente”, concluyó Adorni, en una postura opuesta a la reacción de los países árabes e islámicos.