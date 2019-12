Enrique Pinti, indignado con los dichos de Amado Boudou. Fuente: LA NACION

27 de diciembre de 2019 • 15:48

"Estoy convencido de que estoy preso por todo lo bueno que hice y por todo lo malo que no hice", dijo el ex vicepresidente Amado Boudou desde uno de los pabellones del penal de Marcos Paz, y esas declaraciones tuvieron un rebote en diferentes personalidades de la sociedad, entre las que se encuentra el actor Enrique Pinti.

En conversación con Radio Mitre, el humorista fue consultado sobre su reacción al escuchar los dichos de Boudou. "Se me caen los dientes", dijo, indignado.

"Lo de Boudou no es una cosa que salió solamente porque no estaba en el gobierno. Durante su gobierno salieron un montón de cosas. Lo mejor es el silencio. Callate la boca y no digas cosas que son difíciles de comprobar y muy irritantes", explicó.

"A lo sumo lo que podés decir es 'soy inocente de lo que me acusan'. Ahora, ¿decir 'estoy acá porque hice cosas buenas', cuando tenía una dirección en un médano? Hay que callarse. En este momento lo que no podemos hacer es irritarnos los unos a los otros", se explayó sobre las causas del ex vicepresidente.

Y fundamentó: "Siempre es buena la libertad de expresión, es imprescindible. Pero en otras épocas había gente que no podía hablar porque no había tantos lugares para hablar. Hoy en día estamos en un Gran Hermano, en una vidriera. Cualquier cosa que se dice toma una dimensión tremenda".

Con respecto a su opinión sobre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, Pinti aseguró sentir "confianza" por el primero, pero no por la vicepresidenta.

"Es un hombre que tiene un discurso más tranquilo y conciliador, pero que también lo he visto con carácter. Si fuera una cosa medio blandengue yo estaría con nervios, casualmente por la vicepresidenta, que tiene todo lo contrario y que es una especie de silla eléctrica. Sería tremendo que él fuera un hombre débil, pero no es un hombre débil", aseguró.