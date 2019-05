Entre la complicidad con la gente y la reprobación al macrismo

El acto no duró más de media hora, algo inusual para Cristina Fuente: Reuters

Cristina aceptó hablar parada y abreviar su mensaje; pocos gestos hacia Alberto

Las banderas cubrieron la cancha de fútbol del parque municipal Néstor Kirchner, donde miles de militantes esperaban el lanzamiento de la nueva fórmula presidencial de Unidad Ciudadana. Había banderas partidarias y de sindicato, pero por sobre todo una inmensa bandera celeste y blanca. El regreso a la escena política de Cristina Kirchner estuvo lleno de simbolismo, dado que el primer gobierno de Néstor Kirchner se inició un 25 de mayo de 2003.

"Néstor no se murió. Néstor no se murió", cantó la multitud cuando la ahora candidata a vicepresidenta habló de él. Alberto Fernández también lo citó como figura central de su discurso. No hubo referencias a Perón. Ni a Evita. Solo Néstor. Solo Cristina. Y entre ellos, los militantes empezaron a vitorear el nombre de Alberto.

A la derecha del escenario una inmensa bandera promocionaba: "Fernando Espinoza, Verónica Magario", los dos políticos fuertes de La Matanza que aspiran a ser gobernador o vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.

A la izquierda había otra inmensa bandera de La Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner, que se sentó al lado de Magario y debajo de Espinoza. Había además banderas del socialismo, y una verde, con una consigna especial: "Hugo Moyano. Gracias por tanta dignidad", en referencia al líder de camioneros. Entre los militantes había simpatizantes de Forja, de Pino Solanas y de Victoria Donda, recientes aliados de Unidad Ciudadana. "Es una fiesta. La campaña no empezó formalmente por los plazos legales. Pero hoy hay clima de lanzamiento", dijo Fernando Gray, presidente del PJ bonaerense a LA NACION.

Justamente por la veda de la ley electoral el acto fue convocado para inaugurar el Parque Municipal Néstor Kirchner. Los adversarios de Gustavo Menéndez, intendente local, no quisieron dar ventaja y durante la reunión masiva hicieron volar un aeroplano con propaganda política a favor de Abel Vega.

Ayer solo se escucharon insultos y abucheos para Mauricio Macri. Los asistentes descargaron su frustración cuando la expresidenta hizo mención a construir un contrato social para todos. "No hay un triunfo individual, si no es colectiva la realización de la sociedad". La multitud aplaudió y dejó en claro que ayer fue a ver a ella. A ella le pidió que se ponga de pie para hablar, pese a que pensaba mantenerse sentada. "¿Que quieren? ¿Que me pare? Y yo que pensaba en dar un discurso no tan agresivo, no volver a gritar, no tanta manito ni tanto pelo", dijo la ahora candidata a vicepresidenta al dejar en claro que busca dar un giro en su imagen para intentar pasar a un segundo plano y dejar la centralidad a Alberto Fernández.

Este por su parte agradeció y dijo sentir una enorme alegría "por el reencuentro con mi amiga Cristina". No hubo abrazos ni demasiados gestos entre ellos.

Debajo del estrado, los militantes festejaron con banderas, bombos, mate y música. Hubo hasta una performance de teatro alternativo, mezclado entre el público, para pedir por más asignación universal y por aumentos para jubilados. Hubo puestos de choripanes y de tortas fritas. Y muchos militantes que se trasladaron para volver a ver a su conductora. Hubo también varias decenas de micros que se estacionaron en el playón municipal de Perú y Bicentenario. Pero la fiesta peronista fue en paz. Y el cordón policial que desplegó el intendente no tuvo que intervenir cuando se desconcentró la multitud.