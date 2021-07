Entre risas, el incómodo momento que encabezó Elisa Carrió en el acto de Diego Santilli

Dos días antes del día de cierre de listas, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli , oficializó el lanzamiento de su campaña electoral acompañado por la cúpula de Juntos por el Cambio. Con un acto en La Plata, el hasta ahora vicejefe de Gobierno porteño reunió, además de su compañera de lista, Graciela Ocaña, a los principales referentes de la oposición. Entre ellos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del Pro, Patricia Bullrich; el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto; y la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Si bien la mayoría de los presentes dedicaron palabras de aliento al precandidato que se enfrentará a una elección primaria contra la alternativa radical -el médico neurólogo Facundo Manes-, la alocución de Carrió se destacó por haber generado sorpresa y cierta incomodidad. Al ritmo de “Despacito” y con anécdotas sobre las primeras nupcias de Santilli, la fundadora de Coalición Cívica generó revuelo hasta en las redes.

“Pasito a pasito”. La perlita de Elisa Carrió, en el lanzamiento de la candidatura de Diego Santilli

Tras las palabras de Ocaña y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, Carrió tomó el micrófono. “Yo soy una vieja outlet, es decir, valemos menos de un dólar”, comenzó, lo que ya generó unas muecas entre los oyentes.

“Vengo a representar, de alguna manera, a los que queremos ser grandes y a explicarle a los jóvenes de nuestro país que es cierto que nos pasó un camión por encima los últimos dos años”, advirtió, y continuó: " Ahora, cuando te pasa un camión por encima, uno tiene dos alternativas: quedarse abajo del camión para toda la vida o levantar el camión y salir a la vida”.

Enfocada en el precandidato, Carrió confesó que lo conoce “de chiquitito”, mientras lo tomaba de las manos. La situación continuó con Santilli sin poder contener las risas –un tanto incómodo- cuando Carrió señaló: “Fui a tu primer casamiento”. Así, el funcionario apuntó a Analía Maiorana, su actual esposa. “Soy amiga de su segunda mujer”, aclaró la fundadora de la Coalición Cívica, que se consideró “la fracasada más exitosa de la Nación”.

“Santilli era legislador, es decir, ¡sabe legislar!”, exclamó la dirigente opositora, y subrayó: “Hay que aprender a legislar para ser candidato, no se puede poner la carita linda a una Cámara de Diputados. Hay que poner el cuerpo, la inteligencia y el alma”.

En este sentido, Carrió ironizó: “Hay que saber redactar una ley, chicos. No lo digo por nadie, obvio”.

Para cerrar, la exdiputada nacional contó que, durante la última campaña electoral, le dijo a Santilli, “yo apuesto a tu corazón”. “Ese corazón puede unir a toda la provincia de Buenos Aires”, dijo, y concluyó: “Y los dejo con el gran candidato colorado”.

Carrió pasó el micrófondo al ritmo de la canción de Luis Fonsi, “Despacito”, de forma improvisada. El momento generó otro cruce de miradas incómodas, y un choque de puntos con el precandidato a parlamentario.

El lanzamiento de Santilli

En su lanzamiento de campaña, Santilli se refirió a las elecciones primarias que enfrentará en septiembre dentro del espacio Juntos: “Las primarias mejoran la democracia. Ensanchan el partido con propuestas, con ideas. Tenemos que hacerlo de manera racional, con sentido común. Tratando de ampliar. Nuestro adversario es el kircherimo”, dijo el precandidato a diputado nacional.

“Dentro de nuestros espacio vamos a competir como hace muchos años lo hizo Horacio con Gabriela, y eso es lo que pretendo hacer con Facundo. Vamos a competir de esa manera. Nosotros tenemos que plantearnos que país queremos”. “No podemos resignarlos a un pobreza e inseguridad. Para eso he venido. A dar esos debates”, expresó Santilli.

Evitó referirse a Victoria Tolosa Paz, que podría ser su adversaria en noviembre. “No me gusta opinar de los candidatos. Me gusta opinar de lo que tenemos que cambiar. No esperen entrar en agresiones”, dijo. Durante el lanzamiento en La Plata el vicejefe de Gobierno se esperanzó: “Tenemos que poder cambiar esta provincia”, se esperanzó.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project