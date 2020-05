El ministro respondió a las estimaciones del experto sueco, que dijo que habrá 15 mil muertos por coronavirus en la Argentina Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2020 • 14:17

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, salió al cruce de las afirmaciones de Johan Giesecke, el experto epidemiólogo sueco, que estimó unas 15 mil muertes en la Argentina por la pandemia del coronavirus Covid-19.

"El problema de lo que ocurre -en los lugares con cuarentenas estrictas-, es que no se puede sostener para siempre un cierre de esas características. La gente se levantará y se rebelará si se prolonga por tanto tiempo", dijo Giesecke.

"Sí puede hacerse en China, por ejemplo, pero China no es exactamente una democracia. No hay ninguna democracia occidental que pueda compararse con China y pueda mantener la cuarentena por siempre. Los gobiernos deberán dejar a la gente salir, y cuando lo hagan va a haber más gente contagiada y va a haber más gente muerta. Me dicen que [en Argentina] son 45 millones de personas. Estimo que podrían tener unas 15 mil muertes antes de que todo esto termine", había aventurado Giesecke, uno de los cerebros detrás de la estrategia sueca de cuarentena leve, en una entrevista con Infobae.

Por su parte, tras los anuncios de las nuevas flexibilizaciones en la Ciudad, Quirós habló con la radio La Once Diez sobre los dichos del epidemiólogo sueco y los puso en duda: "Esta situación es inédita y lleva cuatro meses en el planeta. Hay mucha gente tratando de adivinar el futuro sobre realidades que no hemos podido documentar científicamente".

"Lo primero que diría es que hay que ser muy prudente con las personas que adivinan el futuro ante una situación que nunca nadie vivió. Más allá del prestigio que tenga cada una de las personas que opine. Ahora, ¿qué sabemos de las enfermedades virales? Primero, obviamente, que es un virus, que no conocemos cómo se comporta, pero finalmente es un virus de la esfera respiratoria. Sabemos que, en las enfermedades virales, cuando las personas son susceptibles y nunca lo han tenido, naturalmente, cuando se contactan con el virus, se enferman".

Quirós siguió: "Lo que yo diría, que ya lo dijo hace mucho tiempo Angela Merkel, es que el virus va a recorrer la humanidad a lo largo del tiempo hasta que contagie una cantidad de personas, 60 o 70%, para que se produzca ese efecto rebaño o de protección inmunológica y que el virus ya no corra más. La otra opción sería hasta que aparezca la vacuna. Ahora, hay que aclararle a la gente que eso no va a ocurrir este año. Lo que pasa, en la práctica, es que las curvas de infecciones afectan entre el 5 y el 10% de la población y luego de retiran".

"Luego iremos evaluando los efectos en los países del norte, donde empezó, a ver si existe una segunda curva, qué tamaños y características tiene. Es algo que hoy no podemos describir y parece poco responsable decirle a la gente o afirmarle qué es lo que va a pasar", respondió el funcionario a cargo de una de las áreas claves dentro del esquema para contener la pandemia, y agregó: "Sí sabemos que si aparece la vacuna esto se va a terminar. Si no aparece, va ha haber pequeñas curvas o nuevos contagios en el futuro hasta que dentro de muchos años mucha gente se haya contagiado".

Ante la consulta específica de los 15 mil muertos, dijo: "Nosotros sabemos que el virus irá contagiado a la gente a lo largo de los años. Hoy estamos haciendo un gran esfuerzo todos los argentinos, en términos económicos, sociales, afectivos, físicos, familiares, para que esta primera curva sea lo menos alta posible y lo más lenta posible. ¿Cómo va a ser esta primera curva? Al día de hoy, todavía no lo podemos confirmar. Lo que hemos vivido hasta ahora es un buen resultado. Sabemos que por delante tenemos un pico y estamos trabajando para que sea lo menos alto posible".

" Ese pico, no va a representar los números que dice esta persona. Ese pico, de contagios, será una proporción de la ciudad de Buenos Aires, pero no sabemos si será el 2, el 3, el 5 el 8 o el 10 por ciento. Pero no podemos hacer futurología. Es muy poco serio porque, en gran medida, depende de cómo podamos mantener nosotros el distanciamiento físico y cómo se comporte el pico en la Ciudad en los próximos dos meses", concluyó.

La nueva fase que comienza el martes

Sobre la nueva etapa que arrancará el martes en la ciudad de Buenos Aires, Quirós explicó cuáles fueron los elementos que se tuvieron en cuenta al momento de seleccionar qué rubros incluir en la flexibilización y qué rubros no. "Los criterios que se tuvieron en cuenta para elegir qué rubros liberar y cuáles no fueron no solo económicos, sino también sanitarios. Por ejemplo, en el rubro peluquería, que no se habilitó, se debe a que hay una cercanía física que no se puede evitar por el mismo trabajo que se desarrolla. Por eso quedaron para un segundo grupo. En las peluquerías y centros de estética por más medidas de protección que usen, corren más riesgos que algunos comercios de cercanía donde el acercamiento físico es mucho menor y dura mucho menos tiempo".

Al ser consultado sobre cómo será el control en la práctica, respondió: "Hay cuestiones que son fáciles de controlar, como ver si respetan las salidas en función del número de DNI porque es días pares para DNI pares y días impares para DNI impares. Lo segundo fácil de controlar es que los comercios cumplan con los protocolos de seguridad internos y con la cantidad de personas que ingresen al local que es una por cada 15 metros cuadrados. Lo otro fácil de controlar es que los comercios que tengan que abrir a las 11 de la mañana lo hagan en ese horario y no antes".

"Luego está la decisión de la ciudadanía, que lo viene cumpliendo muy bien en este período. Nosotros apelamos a la responsabilidad cívica a que cada una de las personas aporte algo para el cuidado de esta cuarentena y esta pandemia en la ciudad de Buenos Aires", dijo Quirós, y agregó: "Apelamos a ello, pero lo supervisaremos, y si esa apelación lo toma la ciudadanía, como creemos que lo va a tomar, seguiremos como estábamos. Si no lo toman, por supuesto que vamos a proponer desandar la apertura de este tipo de negocios".

Se amplían a otras villas las búsquedas activas de contagios

"Veníamos trabajando en la identificación de sospechosos y se los llevaba a las unidades instaladas en hospitales para que sean revisados. En algunos barrios en particular, como el Barrio 31 fuimos a buscar los posibles infectados", recordó Quirós sobre el arranque del programa Detectar por el que se identificaron más de cien casos en el barrio ubicado en Retiro.

Luego adelantó: "Lo mismo haremos desde la semana próxima en la 1-11-14. Hemos dispuesto dispositivos proactivos en los que vamos al barrio con un dispositivo muy grande en el que se visita a los contactos estrechos de personas infectadas y los que corrieron mayor riesgo de contraer el virus".

"Los interrogamos, les reforzamos la información sobre el cuidado y si alguno presenta síntomas los hisopamos y llevamos a centros de salud para definir los casos. Eso se activará barrio por barrio, en función de los casos", detalló el ministro.