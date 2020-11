Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de noviembre de 2020 • 07:57

Al peronismo le encanta cambiar los nombres a todo. En los 50, a la ciudad de La Plata la rebautizó Eva Perón y a la provincia del Chaco la renombró Presidente Perón. Hasta se enmiendan a sí mismos: al edificio del Correo, el kirchnerismo lo rotuló Centro Cultural del Bicentenario, pero después lo llamó Centro Cultural Kirchner.

En el afán de toquetear todo y crear polémicas donde no las hay, cayó en estos días en la volteada el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Con una excusa pueril se pretendía dar de baja el nombre de su trofeo ("Astor", en honor a un marplatense sobresaliente como Piazzolla). Decían que en el mundo, "Astor" no suena a nada. Como si "Oscar", el tío de no sé quién, no fuera la estatuilla máxima de Hollywood sin que nadie pida explicaciones. O como si en alguna latitud, salvo en la nuestra por razones obvias, la "Concha de oro" del festival de San Sebastián, llamase la atención. ¿Los que abominaron de los billetes con animalitos pensaban reemplazar el "Astor" por el "Lobo de Mar"?

Hubo tanto pero tanto lío que debieron recular. Ahora el premio, en vez de "Astor" a secas se llamará "Astor Piazzolla". Toquetearon un poco, después de todo.

